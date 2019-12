Zeiss vermeldet zehntes Rekordjahr in Folge

Es läuft beim württembergischen Traditionskonzern Zeiss: Das Technologieunternehmen mit Sitz in Oberkochen (Ostalbkreis) hat seinen Umsatz zum zehnten Mal in Folge gesteigert und erlöste im Geschäftsjahr 2019/19 (Bilanzstichtag: 30. September) 6,428 Milliarden Euro - das war ein Plus von elf Prozent.

Der operative Gewinn von Zeiss lag erstmal über der Schwelle von einer Milliarde Euro: 1,063 Milliarden Euro erwirtschaftete der Traditionskonzern, das sind 291 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. „Damit haben wir unsere Erwartungen deutlich übertroffen“, sagte Zeiss-Chef Michael Kaschke bei der Jahresbilanzpressekonferenz in Stuttgart.

Zeiss wuchs in allen vier Sparten: Das Geschäft in der Halbleitersparte legte um sieben Prozent zu, die Sparte industrielle Messtechnik und Forschungsmikroskopie wuchs um zwölf, der Medizinbereich um 14 und die Konsumentensparte mit Brillengläsern, Fotoobjektiven und Ferngläsern um neun Prozent. „Unser Vier-Zylindermotor ist auf allen vier Zylindern auf vollen Touren gelaufen“, sagte Kaschke und wählte ein Bild aus der Autotechnik, um die vergangenen Monate zu beschreiben.

Für das nächste Jahr peilt Kaschke, der seine Posten Ende März an seinen Vorstandskollegen Karl Lamprecht abgibt und nach eigenen Angaben nicht in das Kontrollgremium des Technologiekonzerns wechseln wird, ein weiteres Umsatzwachstum an. Die Umsatzrendite wird nach Einschätzungen des scheidenden Zeiss-Chefs allerdings nicht wie im diesem Bereich bei 17, sondern allenfalls bei 13 Prozent liegen. Grund dafür seien unter anderem die weiter sehr hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung.