Zeiss profitiert von Megatrends und investiert in Ostwürttemberg

Der Optik-Konzern Zeiss wächst und wächst. Rund um den Stammsitz in Oberkochen will das Unternehmen in den kommenden Jahren rund 600 Millionen Euro investieren. Dazu gehört der Aufbau eines neuen Standorts im nahen Gewerbegebiet Aalen-Ebnat, wo dann 2000 Mitarbeiter unterkommen sollen, die aktuell in Oberkochen in den Bereichen Messtechnik und Mikroskopie arbeiten. „Innovationen und steigende Mitarbeiterzahlen brauchen Platz, um sich zu entfalten“, teilt Christian Müller, Finanzvorstand der Zeiss Gruppe, dazu mit.

Zeiss sucht allein in Oberkochen 1000 neue Mitarbeiter

In Oberkochen sind derzeit 9000 Menschen beschäftigt. Bis zum geplanten Umzug in vier Jahren soll die Zahl der Mitarbeiter noch kräftig wachsen, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. In Deutschland steige die Zahl der Mitarbeiter jährlich um sieben bis zehn Prozent.

In der Region Ostwürttemberg beschäftigt Zeiss aktuell 10 000 Mitarbeiter. Allein in Oberkochen seien derzeit weitere 1000 Stellen offen. „Wir suchen mit Vehemenz nach Entwicklern, Ingenieuren und Facharbeitern“, so der Sprecher.

Zeiss-Technik kommt in Smartphones zum Einsatz

Die größte der vier Konzernsparten ist die Halbleiterproduktion. Hier profitiert Zeiss vom Megatrend zur Digitalisierung. Der Konzern stellt optische Belichtungssysteme her, die mehr Speicherkapazität auf Chips ermöglichen und beispielsweise Smartphones deutlich leistungsfähiger machen. Zeiss setze in allen Bereichen auf Megatrends und sei „extrem innovativ“, so der Sprecher. Der Konzern wurde mehrfach mit dem deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet.

Während immer mehr Unternehmen darüber nachdenken, aus Deutschland abzuwandern, gibt es solche Überlegungen bei Zeiss bisher nicht. „Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie andere Unternehmen auch“, sagte der Sprecher. Der Erfolg von Zeiss hänge jedoch eng zusammen mit dem Wissen und der Qualifikation der Mitarbeiter auf der Ostalb.

Der Weiterbetrieb aller Werke ist bei einer Gasmangellage sichergestellt

Für einen drohenden Energieengpass hat der Konzern vorgesorgt. An allen Standorten sei der Weiterbetrieb sichergestellt. Werke, die auf Gaslieferungen angewiesen sind, könnten jederzeit auf Öl umsteigen.

Die Zeiss-Gruppe beschäftigt weltweit knapp 37 000 Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 stieg der Umsatz um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,1, Milliarden Euro. Auch im Gesamtjahr legt der Umsatz zu.