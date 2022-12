Zeiss lobt den Standort Deutschland

Der Abgesang auf den Wirtschaftsstandort Deutschland hat Konjunktur. Weite Teile der Managerelite gefallen sich in ihrer Rolle als Untergangspropheten – mal mit mehr, mal mit weniger Kalkül. Da tut es gut, Stimmen wie die von Karl Lamprecht zu hören, seines Zeichens Chef des Stiftungskonzerns Carl Zeiss aus Oberkochen im Ostalbkreis. „Für uns sind die Bedingungen hier gut“, sagt Lamprecht am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des Hochtechnologiekonzerns auf die Frage, wie er die Debatte um den Wirtschaftsstandort Deutschland beurteilt.

Als gebürtiger Österreicher steht Lamprecht nicht im Verdacht, den Standort Deutschland über den grünen Klee loben zu müssen. Wer seinen Aussagen dennoch nicht traut, dem sei eine Autofahrt nach Oberkochen ans Herz gelegt. Auf der B19 von Süden kommend, vorbei am Südwerk von Zeiss, wo die Halbleitersparte ihr Domizil hat. Das Gelände wird dominiert von Baukränen, riesige Hallen entstehen, in denen Zeiss künftig hochmoderne Optiken für die Halbleiterherstellung produzieren wird.

Wenige Kilometer weiter, im Gewerbegebiet Aalen-Ebnath, ist noch nicht so viel zu sehen. Doch schon bald sollen auch dort die Bagger anrollen und die Fundamente für einen neuen Standort erschließen, der Mitte der Dekade rund 2000 Mitarbeitern aus der Sparte industrielle Messtechnik und Mikroskopie Platz bietet und rund 600 Millionen Euro verschlingt. Noch ein ganzes Stück nördlicher, am Gründungsstandort, im thüringischen Jena, entsteht gerade für 350 Millionen Euro ein neuer Innovationsstandort.

Zeiss investiert – auf Teufel komm raus. Und das hier, in Deutschland. Von dem rund zwei Milliarden Euro schweren Investitionsbudget, das der Technologie-Konzern in den kommenden fünf Jahren weltweit ausgeben will, fließt mehr als die Hälfte nach Deutschland. Vor allem nach Ostwürttemberg.

Auf was das Vertrauen in die hiesigen Standorte und in die eigene Zukunft fußt, machen Lamprecht und Finanzvorstand Christian Müller am Mittwoch ebenfalls deutlich: Es ist die Innovationskraft und der Innovationswillen der gut 5200 Mitarbeiter in den Forschungsabteilungen des Konzerns. Übersetzt in Zahlen heißt das: Zwei neue Patente pro Arbeitstag, 1,15 Milliarden Euro Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 (30. September) – was 13 Prozent vom Umsatz entspricht –, 700 neu eingestellte Forscherinnen und Forscher. „Das sichert unsere Standorte“, sagt Finanzvorstand Müller.

Was bei diesem Forschungsdrang herauskommt, lässt sich exemplarisch an der Halbleitersparte von Zeiss illustrieren. Hier hat sich der Konzern über „viele Dekaden schweißtreibender Arbeit“, wie Lamprecht betont, eine monopolartige Stellung bei Optiken für Lithografiesysteme erarbeitet, auf denen in den Reinräumen bei Infineon, Intel, Samsung oder TSMC Halbleiter produziert werden.

Vor gut drei Jahren hat Zeiss zusammen mit dem Laserspezialisten Trumpf aus Ditzingen und dem niederländischen Chipausrüster ASML Lithografiesysteme auf den Markt gebracht, die mit extrem-ultravioletten Licht (EUV) arbeiten. Mit diesem Licht lassen sich Chips von unvorstellbar winzigen Strukturen bauen. Gerade einmal fünf Nanometer (fünf millionstel Millimeter) breit sind die Leiterbahnen auf den TSMC-Chips für die neuesten Apple iPhones. Knapp zwölf Milliarden Transistoren lassen sich damit auf den Chip packen. Und die nächste Generation der EUV-Lithografiesysteme steht bereits in den Startlöchern: High NA (hohe numerische Apertur) nennen die drei Kooperationspartner die Technologie, die künftig Chipstrukturen von weniger als drei Nanometern ermöglichen soll. Nur mit dieser Technologie lassen sich die für autonomes Fahren oder für 5G-Anwendungen benötigten, immer leistungsfähigeren und energieeffizienteren Chips herstellen. Die dafür notwendigen Spiegel, rund ein Meter im Durchmesser, muss Zeiss auf Pikometer genau herstellen (milliardstel Millimeter). „Das kann außer uns keiner“, erklärt Lamprecht.

Einen ähnlichen „Quantensprung“ macht der Zeiss-Chef auch in der Sparte industrielle Messtechnik und Mikroskopie mit dem neuen Lattice Lightsheet 7 aus. Das mit dem deutschen Zukunftspreis ausgezeichnete Lasermikroskop erlaubt Forschern, in neue Dimensionen vorzudringen. „Damit ist es beispielsweise gelungen, den Fortpflanzungsprozess des Malariaerregers in der Zelle in Echtzeit zu beobachten“, schwärmt Lamprecht, für den das Mikroskopie-System ein treffendes Beispiel dafür ist, wie Zeiss Forschungsergebnisse in marktreife Produkte übersetzt. Anwendungsbereiche für das Lattice Lightsheet 7 sieht Lamprecht unter anderem in der Krebsforschung.

Es sind solche Erfolge, die den Zeiss-Chef optimistisch in die Zukunft blicken lassen – auch und vor allem für die deutschen Standorte, trotz aller Unwägbarkeiten und Krisen. Das Portfolio mit seinen vier Geschäftsbereichen Halbleiter, Messtechnik und Mikroskopie, Medizintechnik sowie Endkundenprodukte (Brillen- und Ferngläser) habe „sehr viel Zukunft“, drückt es Lamprecht im Managersprech aus.

Er meint damit auch die Arbeitsplatzsicherheit der weltweit knapp 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen mehr als 11.000 in Ostwürttemberg, vor allem in Oberkochen und in Aalen, beschäftigt sind. Letztere dürfen sich, wie die Kolleginnen und Kollegen an den anderen deutschen Standorten auch, zusätzlich über eine Erfolgsprämie von 3800 Euro freuen.