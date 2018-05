Zahl der neu gebauten Wohnungen wächst nur langsam

Vier unbekannte Täter haben bei einem Raubüberfall in der Bernhardstraße in Markdorf am frühen Mittwochmorgen Armbanduhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Unbekannten waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft gegen 4 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohngebäude eingedrungen und bedrohten die Hausbewohner mit einer Pistole und mitgeführten Messern. Die Einbrecher sollen die Familienmitglieder überrascht und zuerst mit Klebeband an Armen und Beinen ...