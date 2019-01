Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar

Ihren 21. Geburtstag wird die Meersburgerin Besiana Alijaj wohl nicht so schnell vergessen. Dabei saß sie wie jeden Tag im Linienbus 7395, mit dem sie immer zur Arbeit nach Friedrichshafen fährt. Doch zwischen Stetten und Hagnau fing der Bus an zu brennen. „Mir wurde mein Leben an meinem Geburtstag wieder geschenkt“, sagt sie. „Denn es hätte auch anders laufen können.“ Dankbar ist sie vor allem dem Busfahrer, der in dieser Situation besonnen reagierte.