XXXLutz erwibt 50 Prozent an Braun Möbel-Center

Der Möbelhändler Braun mit Möbelhäusern unter anderem in Bad Saulgau, Singen und Konstanz verkauft die Hälfte seiner Anteile an den Branchenriesen XXXLutz. Die XXLLutz-Gruppe mit Sitz im österreichischen Wels erwirbt 50 Prozent an dem Unternehmen, das 1966 in Tübingen gegründet wurde und in Baden-Württemberg kräftig expandierte. Aktuell betreibt Braun zehn Einrichtungshäuser und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter. Die Braun Möbel-Center peilen für das Jahr 2022 einen Umsatz von über 200 Millionen Euro an. Die 50/50 Partnerschaft soll die Marktposition beider Häuser stärken und Arbeitsplätze sichern. Die vertraglichen Grundlagen zur Zusammenarbeit wurden einer Pressemitteilung zufolge bereits unterzeichnet. „Die neu erworbenen Betriebe passen ideal zum XXXLutz-Konzept und sind an ihren Standorten Marktführer durch überlegene Auswahl“, so Alois Kobler, XXXLutz-Chef in Deutschland. „Für mich war es wichtig, zusammen mit dem Marktführer in Deutschland, die strategische Weiterentwicklung der Braun-Standorte und des Onlinehandels gewährleisten zu können“, so Matthias Bader, Geschäftsführer und Inhaber der Braun-Möbel-Center. Die Geschäftsführung bleibt weiterhin in den Händen des bisherigen Inhabers Matthias Bader und dem langjährigen Geschäftsführer Christoph Bürker. Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern.