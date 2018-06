WTO verwirrt: Airbus und Boeing reklamieren Sieg für sich

Von August Braun

Der SV Baustetten hat das Relegationsfinale um einen Platz in der Fußball-Bezirksliga Riß in der nächsten Spielzeit erreicht. Im Relegationsspiel in Reinstetten setzte sich der Club aus der Kreisliga A II gegen den SV Erolzheim, den Zweiten der Kreisliga A I, mit 2:1 (0:0) durch. Im Relegationsfinale trifft Baustetten nun am Samstag, 16. Juni, in Kirchdorf auf den Bezirksligisten SV Alberweiler (Anstoß: 18 Uhr).

Es benötigte einen zweiten Anlauf, bis das Relegationsspiel in Reinstetten angepfiffen werden konnte.