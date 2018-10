Worauf 2019 beim Geldanlegen zu achten ist

Zehn Jahre ist es her, als das Finanzsystem am Abgrund stand und die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise stürzte. Die Zentralbanken reagierten darauf mit einem einzigartigen Zinssenkungsprogramm. Die Konsequenz: Die Erträge für zinstragende Anlageprodukte liegen seit geraumer Zeit nahe Null. Lebensversicherung, Bundesschatzbrief, Sparbuch – die traditionellen Anlageformen der Deutschen funktionieren bei den aktuellen Niedrigzinsen nicht mehr. Wer heute sein Geld rentabel anlegen will, muss deshalb Neues wagen. Aus diesem Grund lädt die „Schwäbische Zeitung“ am Donnerstag, 8. November, zum ersten Leser-Finanzforum. Unter dem Motto „Null Zinsen, null Anlagechancen? Ausblick auf das Anlagejahr 2019“ erklären die beiden Finanzmarktexperten Prof. Dr. Hartwig Webersinke und Andreas Glogge (Fotos: OH), was das Jahr 2019 für Anleger bringt und worauf es bei der Geldanlage ankommt. Nach einem Impulsreferat von Hartwig Webersinke, der als Dekan die Wirtschafts- und Rechtsfakultät der Fachhochschule Aschaffenburg leitet, werden Webersinke und der Vermögensverwalter Andreas Glogger, der dem Kapitalforum Schwaben vorsitzt, bei einer Podiumsdiskussion auch die Fragen der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ beantworten.

Die „Schwäbische Zeitung“ lädt am Donnerstag, 8. November, zum ersten Leser-Finanzforum. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Medienhaus von Schwäbisch Media (Karlstraße 16 in 88212 Ravensburg), Einlass ist um 18 Uhr. Eintrittskarten für den Abend inklusive Getränken kosten 15 Euro, Abonnenten zahlen zehn Euro. Tickets gibt es unter der Telefonnummer (0751) 2955 5775.