Wolfgang Grupp: „Für eine frische Brezel oder ein Brot lasse ich jedes Menü stehen“

Wolfgang Grupp macht alles anders: Der Unternehmer hat keinen Computer, lässt sich seine E-Mails ausdrucken und hält nichts von Online-Konferenzen und Homeoffice.

Während die übrige Textilindustrie fast vollständig von der einstigen Hochburg auf der schwäbischen Alb in Billiglohnländer abwanderte, produziert sein Unternehmen Trigema bis heute ausschließlich am Stammsitz in Burladingen (Zollern-Alb-Kreis). Grupp, der im Frühjahr seinen 80. Geburtstag feierte, ist Alleininhaber und Geschäftsführer und geht noch täglich ins Büro.

Grupp schwimmt auch im Winter jeden morgen im Freien

Auch im Winter, der in Burladingen schneereich sein kann, zieht er jeden morgen in seinem Pool im Freien seine Bahnen. Damit diszipliniere er sich, sagt Grupp, der viel von alten Tugenden hält. Das Frühstück danach sei seine tägliche Hauptmahlzeit, sagt er: „Für eine frische Brezel oder ein Brot lasse ich jedes Menü stehen“. Als Grupp die Firma 1969 von seinem Vater übernahm war sie hochverschuldet. Er sanierte das Unternehmen und machte Trigema zu einem der führenden Hersteller von T-Shirts. Der Umsatz kletterte auf stetig und soll in diesem Jahr von 112 auf „115 bis 120 Millionen Euro“ zulegen.

Der Trigema-Chef hat die Zeichen der Zeit jeweils früh erkannt und ging kreativ mit Krisen um. Als seine Läden während der Pandemie 2020 für sechs Monate schließen mussten, ließ er kurzerhand 2,3 Millionen Masken nähen.

Online läuft das Geschäft sehr gut

Im zweiten Pandemie-Jahr baute Grupp das Online-Geschäft stark aus. Bis dahin verkaufte Trigema rund die Hälfte des Umsatzes über die eigenen 43 Geschäfte und die etwa 20 Prozent über den Online-Shop. Heute sind es 40 Prozent in den Testgeschäften und 40 Prozent im Online-Handel. Die übrigen 20 Prozent gehen überwiegend an Unternehmenskunden, die für ihre Mitarbeiter T-Shirts einkaufen.

Am am 26. Oktober 2019 feierte die Firma Trigema ihr hundertjähriges Jubiläum nicht gerade schwäbisch bescheiden mit dem Stargast Helene Fischer. Zwei Wochen dauerte der Aufbau eines Riesenzelts für die Feier. Zehn Lkw waren nötig, um die Technik der Showbühne zu transportieren.

Seine Nachfolge hat Wolfgang Grupp bisher nicht geregelt. Dafür kommen beide Kinder, Bonita (33) und Wolfgang junior (32), in Frage. Sie arbeiten bereits heute in der Geschäftsführung mit.