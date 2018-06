Wohnungsverband warnt vor zu hohen Mieten

Stark steigende Mietpreise von zehn Euro und bald mehr für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern befürchtet der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen: „Wir brauchen aber Kaltmieten zwischen sechs und 8,50 Euro“, fordert Robert an der Brügge, Vorsitzender des Verbandes: „Solch’ hohe Mieten sind für Gering- und Normalverdiener, Bezieher von Transferleistungen und bald auch Flüchtlinge mit Bleiberecht nicht zu stemmen.“

Ursächlich für die hohen Mieten seien beispielsweise hohe Baustandards wie Fahrradabstellplätze oder die Aufwendungen für den Brandschutz: „In den Jahren zwischen 2000 und 2014 sind hauptsächlich wegen der gestiegenen Standards die Baukosten um 45 Prozent gestiegen.“ Als Negativ-Beispiel berichtete an der Brügge von einem Bauprojekt über 60 eher kleine Wohnungen in einem Zehn-Geschoss-Gebäude in Heilbronn. Hierfür müssten 120 Fahrradstellplätze errichtet werden, obwohl sehr zweifelhaft sei, ob in jeder Wohnung überhaupt zwei Menschen und somit auch zwei Fahrräder gebraucht würden.

Auch seien bürokratische Hindernisse zu nennen: So dauerten Bebauungsplanverfahren bis zu drei Jahre und damit viel zu lang, etwa wegen Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit oder zum Artenschutz. Ein „Kulturwandel“ in der Politik sei nötig, damit hinderliche Regularien endlich geändert würden, sagte an der Brügge zum Auftakt des Verbandstages am Mittwoch in Ulm.

40000 bis 45000 neue Wohnungen für Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, braucht Baden-Württemberg pro Jahr, prognostiziert das Finanz- und Wirtschaftsministerium. Durch die Flüchtlingssituation kämen etwa 15000 bis 30000 Wohnungen pro Jahr hinzu. Nils Schmid hatte vor einigen Wochen angekündigt, in den nächsten fünf Jahren insgesamt 25000 Wohnungen in die Förderung aufzunehmen. In Baden-Württemberg sei eine Verdoppelung von zuletzt nur 35 000 Wohnungsbauten pro Jahr nötig, fordern die Wohnungsbauunternehmen. Der soziale Wohnungsbau sei seit Jahren vernachlässigt worden, klagt der Verband. Die eigenen Unternehmen bauen in diesem Jahr 4650 neue Wohnungen und investieren hierfür 1,4 Milliarden Euro.

Um die benötigten Wohnungen schneller und günstiger bauen zu können, sind nach Meinung des Verbandes mehr Flächen, schnellere Verfahren, erleichterte Vergaben, die Überprüfung kostenintensiver Baustandards, steuerliche Förderung und bessere staatliche Förderung notwendig.

Doch nicht überall seien Probleme gleich dringlich: In den Ballungszentren wie Stuttgart, Ulm oder Freiburg steige der Druck auf den Wohnungsmarkt. „Im Ländlichen Raum dagegen bluten die Ortskerne aus, doch hier fehlen Baupartner, die Projekte entwickeln können“, stellt an der Brügge fest.

Zwei Milliarden Euro Investitionen pro Jahr

Der Verband mit Sitz in Stuttgart vertritt nach eigenen Angaben rund 300 Wohnungs- und Immobilienunternehmen mit zusammen rund 450000 Wohnungen, knapp zehn Prozent des Gesamtbestandes. Die Unternehmen sind meist genossenschaftlich organisiert, in kirchlicher oder kommunaler Hand. Sie investieren den Angaben zufolge jährlich bis zu zwei Milliarden Euro in den Wohnungsneubau, Reparatur und Modernisierung und beschäftigen rund 6800 Mitarbeiter.