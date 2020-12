Wo das Geld herkommt

Von Schwäbische Zeitung

Eine 51-jährige Frau ist am vergangenen Freitagabend nach einem Arbeitsunfall am Donnerstag gegen 10 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Firma in Ebenweiler gestorben. Sie erlag trotz einer sofortigen Notoperation ihren Kopf- und inneren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat bei ihren ersten Ermittlungen in Erfahrung gebracht, dass die 51-Jährige bei Reinigungsarbeiten in einer Lagerhalle aus einer Höhe von etwa zwei Metern auf den Betonboden gestürzt war.