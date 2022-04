Wirtschaftsweiser: „Rechne nicht mit einer Preis-Lohn-Spirale“

Würden Forderungen nach hohen Lohnerhöhungen die Inflation zusätzlich anheizen? Sollten sich Gewerkschaftschaften also aus staatspolitischer Räson zurückhalten? Der Ökonom Achim Truger (Foto: Imago), der als Professor an der Universität Duisburg-Essen arbeitet, sieht bei diesem Problem in erster Linie nicht die Arbeitnehmerorganisationen gefragt, sondern die politischen Entscheidungsträger. Hannes Koch hat sich mit dem Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft, der die Bundesregierung berät und dort auf Empfehlung der Gewerkschaften sitzt, über die kommenden Tarifrunden unterhalten.

Augenblicklich liegen die Lohnforderungen und Tarifabschlüsse noch moderat im Umfeld von drei Prozent pro Jahr. Gehen Sie davon aus, dass die Lohnerhöhungen im kommenden Jahr stark anziehen?

Als Sachverständigenrat gehen wir davon aus, dass die Tariflöhne pro Stunde in diesem Jahr Corona-bedingt nur um 2,3 Prozent steigen werden. 2023 rechnen wir wegen Konjunkturerholung und Nachholeffekten mit 3,4 Prozent. Die Effektivlöhne inklusive außertariflicher Zahlungen könnten dann um mehr als vier Prozent zulegen.

Wenn die Gewerkschaften einen Ausgleich der Inflation plus Produktivitäts- und realen Lohnzuwachs verlangen, könnte das zu Forderungen von zehn Prozent oder mehr führen. Halten Sie das für realistisch?

Dass die Lohnforderungen auf breiter Front zehn Prozent und mehr betragen werden, würde ich bezweifeln – und erst Recht, dass als Ergebnis dann solche Zahlen für die Lohnentwicklung herauskommen. Ich rechne nicht mit einer Preis-Lohn-Spirale, zumal die Energiepreis-Inflation perspektivisch wieder zurückgehen dürfte.

Wäre es sinnvoll, dass die Gewerkschaften sich in Bescheidenheit üben und keinen Inflationsausgleich verlangen, um die Preiserhöhungen nicht anzuheizen?

Die Tarifvertragsparteien sind sich traditionell auch ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst. Sie wollen ebenfalls keine Preis-Lohn-Spirale. Aber sie können die Inflation auch nicht ignorieren. Da ist die Politik gefragt. Entlastungspakete stützen bereits die Realeinkommen und können Druck aus den Tarifverhandlungen nehmen.

Welcher Lohnzuwachs ist bei sieben Prozent Inflation volkswirtschaftlich vernünftig?

Als mittelfristige Leitlinie sollten die Löhne mit der Zielinflationsrate der EZB zuzüglich dem durchschnittlichen Produktivitätswachstum zulegen. Das wären so um die 3,5 Prozent. Die tatsächliche Lohnentwicklung war daran gemessen in der Vergangenheit häufig zu schwach.