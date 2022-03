Habeck und Wirtschaftsweise rufen Verbraucher zum Energiesparen auf

Die Bundesregierung bereitet sich auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzte am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas in Kraft. Die „Wirtschaftsweisen“ rechnen als Folge des Krieges mit dauerhaft höheren Energiepreisen in Deutschland.

„Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe“, sagte Habeck. „Dennoch müssen wir die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, um für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet zu sein.“ Die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Habeck appellierte aber an alle, Gas und Energie zu sparen:

Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft. Und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe mit dem Appell an Unternehmen wie private Verbraucherinnen und Verbraucher verbinden, dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen. Jede Kilowattstunde ist ein Beitrag.

Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Haushaltskunden wären dann besonders geschützt. Mit der Frühwarnstufe trat ein Krisenteam zusammen.

Russland droht, die Gaslieferungen einzustellen, wenn die westlichen Abnehmer dafür nicht in Rubel bezahlen. Deutschland und andere Länder lehnen das unter Verweis auf die laufenden Verträge ab.

Wirtschaftsweise raten zu Fahrgemeinschaften und Nutzung des Nahverkehrs

Die „Wirtschaftsweisen“ sehen einen langfristigen Kostenanstieg, da sich Deutschland unabhängiger von Gas- und Ölimporten aus Russland mache. „Die Energiepreise werden dadurch strukturell höher bleiben, als sie es vor dieser Krise waren“, sagte Veronika Grimm vom Wirtschaftssachverständigenrat der Bundesregierung. Zugleich müsse die Regierung alle Hebel in Bewegung setzen, um Vorkehrungen für einen Lieferstopp oder ein Embargo für russisches Gas zu treffen.

Um die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern, rufen die Wirtschaftsweise die Verbraucher zum Energieeinsparen auf. „Die Menschen müssen jetzt weniger verbrauchen“, sagte Grimms Kollegin Monika Schnitzer.

Sie sollten Fahrgemeinschaften bilden, langsamer fahren und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Sie kritisierte geplante Maßnahmen der Bundesregierung, die den Benzinpreis künstlich niedriger hielten als er sei.

Grimm sagte, es sei wichtig, Signale zu setzen, die darauf hindeuteten, dass es im Falle eines Lieferstopps russischer Energielieferungen eine brisante Lage geben könnte. Ein solches Signal könnte die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen sein.