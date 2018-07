Wirbel um Aufzugssparte von Thyssenkrupp

In der Führungskrise bei Thyssenkrupp kommen Details ans Licht, die die mächtige Stiftungs-chefin Ursula Gather in Bedrängnis bringen könnten. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise berichtete, soll Gather eine Abspaltung der profitablen Aufzugssparte an den Konkurrenten Kone ausgelotet haben. Demnach seien bereits vor zwei Jahren die Eigner von Kone an Gather herangetreten. Ihr Ansinnen: Eine Fusion mit der Aufzugssparte von Thyssenkrupp. Und obwohl Gather als Stiftungschefin kein Mandat hatte, über solche Fragen auch nur zu sprechen, sei sie bereit zu einem Treffen gewesen. Dem „Handelsblatt“ zufolge empfing Gather den Milliardär und Großaktionär von Kone, Antti Herlin, in der Villa Hügel, dem Sitz der Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung, die 23 Prozent des Aktienkapitals an Thyssenkrupp hält.

Ein von Herlin gewolltes Treffen mit dem Thyssenkrupp-Vorstand im Anschluss kam nicht zustande, da die Abgabe der profitabelsten Konzernsparte für den damaligen Vorstandschef Heinrich Hiesinger nicht infrage kam. Seitdem ist die Bedeutung der Sparte im Konzern noch gewachsen: Im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) erzielte der Bereich bei Umsätzen von 7,7 Milliarden Euro ein Betriebsergebnis von 922 Millionen Euro; weltweit waren bei Thyssenkrupp Elevator – so der offizielle Name der Sparte – mehr als 50 000 Mitarbeiter beschäftigt. Einen wichtigen Standort unterhält der Konzern in Rottweil, wo Expressaufzüge und Hochgeschwindigkeitsfahrstühle getestet werden sollen.

Größerer Einfluss von Gather

Seit Anfang dieses Jahres ist der Einfluss Gathers auf strategische Entscheidungen bei Thyssenkrupp jedoch gestiegen: Im Januar übernahm sie einen Sitz im Aufsichtsrat. Seitdem, schreibt das „Handelsblatt“, soll Gather mehrfach mit Jens Tischendorf gesprochen haben, der für den Finanzinvestor Cevian im Aufsichtsrat des Essener Konzerns sitzt und der als scharfer Kritiker der Strategie des vergangene Woche zurückgetretenen Vorstandschefs Hiesinger gilt. Angeblich hat Cevian – mit einem Anteil von 18 Prozent zweitgrößter Aktionär – einen Verkauf der Aufzugssparte ins Spiel gebracht. Kritikern zufolge soll Gather seit Januar in Gesprächen mit anderen Aufsichtsräten Zweifel an Hiesingers Strategie gestreut haben. Inzwischen ist Finanzvorstand Guido Kerkhoff auf Hiesinges Posten gerückt – die Spekulationen über die Zukunft der Aufzugssparte dürften damit aber nicht abreißen.