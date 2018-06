„Wir brauchen jetzt Lohnerhöhungen“

Tarifverhandlungen und Warnstreiks gehören wieder zur Tagesordnung.

In der Metalll- und Elektroindustrie wird erhandelt – die ersten Warnstreiks laufen schon. Morgen setzt sich auch wieder die Lockführergewerkschaft GDL mit der Bahn zusammen und ausgerechnet am Rosenmontag beginnt der öffentliche Dienst mit seinen Verhandlungen. Rasmus Buchsteiner hat den obersten Vertreter aller Gewerkschaftsmitglieder, DGB-Chef Reiner Hoffmann, gefragt, was auf uns zukommt.

In der Metall- und Elektroindustrie laufen bereits die ersten Warnstreiks, bald stehen die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder an. Ist 2015 das richtige Jahr für kräftige Forderungen?

Die Wirtschaft hierzulande entwickelt sich solide. Eine stabile Binnennachfrage brauchen wir auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in unseren Nachbarländern. Wenn in Deutschland mehr verdient wird, steigt der Konsum bei uns und das wirkt sich auch für unsere Nachbarn in Europa positiv aus. Wir können nicht nur Exportweltmeister sein, sondern brauchen auch Importe.

Müssen sich die Arbeitgeber auf eine harte Tarifrunde gefasst machen?

Es gibt keinen Grund, besonders nachgiebig zu sein. Wir brauchen jetzt nachhaltige Lohnerhöhungen. Natürlich ist jede Tarifrunde hart. Aber dieses Mal sind die Arbeitgeber mit ihren Argumenten besonders schwach aufgestellt.

Wird es bald eine Lösung im Bahn-Tarifkonflikt geben?

Ich setze auf die Vernunft der Beteiligten und hoffe auf ein gemeinsames Ergebnis. Der DGB war und ist dafür, dass beide Bahn-Gewerkschaften kooperieren und gemeinsam verhandeln. Die GDL ist dazu leider immer noch nicht bereit.

Thema Mindestlohn: Die Gewerkschaften erwecken den Eindruck, dass Missbrauch ein Massenphänomen ist. Ist das nicht übertrieben?

Ein Verstoß gegen den Mindestlohn ist kein Kavaliersdelikt. Nicht ohne Grund sind dafür Strafen bis zu 500000 Euro vorgesehen. Es gilt, die Entwicklung genau zu beobachten. Manche Unternehmen sind inzwischen gelassener mit dem Mindestlohn und haben erkannt, dass er für einen faireren Wettbewerb sorgt. Andere versuchen, das Gesetz mit allen möglichen Tricks zu umgehen.

Welche Tricks?

Es wird versucht, allgemein übliche Nebenkosten wie Fahrgeld oder Essenszuschüsse mit dem Mindestlohn zu verrechnen. Das geht gar nicht. Auch bei den Arbeitszeiten wird versucht zu manipulieren.

Die Arbeitgeber klagen über die Last beim Mindestlohn, Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit genau zu dokumentieren. Haben Sie dafür Verständnis?

Die Arbeitgeber drehen sich die Argumente hin, wie sie es gerade brauchen. Viele misstrauen ihren Beschäftigten, setzen auf elektronische Arbeitszeiterfassung und lassen so jede kleine Pinkelpause dokumentieren. Jetzt wird plötzlich über zuviel Arbeitszeitdokumentation geklagt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kann die Große Koalition nur davor warnen, die Dokumentationspflichten auszuhöhlen.

Wann wird der Mindestlohn eigentlich erstmals erhöht?

Das ist klar geregelt. Nach dem Gesetz wird die erste Erhöhung in zwei Jahren erfolgen – zum 1. Januar 2017, und zwar nachlaufend zu den Tarifverhandlungen. Die Mindestlohnkommission wird in den nächsten Wochen die Arbeit aufnehmen.

Thema Griechenland: Die neue Regierung will Löhne und Renten erhöhen und Staatsdiener wieder einstellen. Werden damit erreichte Fortschritte nicht gleich wieder verspielt?

Der Sparzwang hat zu erheblichen sozialen Verwerfungen in Griechenland geführt. Dieser Politik erteilt die neue Regierung in Athen jetzt eine Absage. Die Lasten der Krise sind bisher einseitig auf die Schultern von Arbeitnehmern und Rentnern gelegt worden. Es ist ein Unding, dass die Troika massiv in griechische Tarifverträge eingegriffen hat und die Mindestlöhne um bis zu 25 Prozent reduziert wurden.

Das klingt, als könne Griechenland ohne Reformen und Einschnitte aus der Krise kommen.

Natürlich braucht das Land Strukturreformen, aber bitte nicht zu Lasten der kleinen Leute. Es ist Zeit für eine effiziente Finanzverwaltung, damit endlich auch die Reichen besteuert werden können. Dass Großreeder in Griechenland immer noch keine Steuer zahlen müssen, ist doch absurd. Vermögende müssen endlich angemessen an den Krisenkosten beteiligt werden.

Die deutschen Gewerkschaften solidarisieren sich mit Syriza und Premier Tsipras. Hat Angela Merkel fünf Jahre lang eine falsche Griechenland-Politik gemacht?

Wir solidarisieren uns nicht blind mit dem Wahlsieger. Ich bin gegen einen Schuldenschnitt, weil es dann neue extreme Verwerfungen geben würde. Und ich bin, wie Frau Merkel, dafür, Griechenland in der Eurozone zu halten. Wir müssen das Land in die Lage versetzen, eines Tages seine Schulden wieder bedienen zu können. Vor der Finanzkrise war Griechenland schon relativ weit beim Schuldenabbau. Die Griechen haben nicht über ihre Verhältnisse gelebt. Die internationale Finanzmarktkrise hat zu den sozialen Verwerfungen geführt, aber auch die strukturellen Defizite verschärft.

Sie sind Mitglied der SPD. Nach mehr als einem Jahr in der Großen Koalition kommen die Sozialdemokraten nicht über 25 Prozent in den Umfragen hinaus. Sie waren jetzt bei der SPD-Klausurtagung zu Gast. Was haben Sie Ihrer Partei geraten?

Als DGB-Vorsitzender rede ich mit allen demokratischen Parteien. Die SPD hat in der Großen Koalition viele wichtige Projekte wie Mindestlohn und Rente mit 63 auf den Weg gebracht. Ich rate dazu, sich an die Arbeit zu machen und den Koalitionsvertrag weiter umzusetzen. Glaubwürdige und gute Politik im Interesse von Millionen Arbeitnehmern zahlt sich immer aus.