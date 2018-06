Winterhalter bleibt auf der Insel

Ralph Winterhalter hat ein besonderes Verhältnis zu England. Seine Eltern haben sich dort einst bei einem Sprachaufenthalt kennengelernt. Er selbst hat seine berufliche Laufbahn bei der englischen Niederlassung des Unternehmens begonnen, das er heute mit seinem Vater Jürgen führt. Vielleicht hilft ihm dieses besondere Verhältnis beim Umgang mit dem Brexit. Das Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union hat ihn dennoch erschüttert: „Für uns war das eine große Überraschung“, sagt der Chef des Weltmarktführers für professionelle Geschirrspülmaschinen, Winterhalter.

„Die Unsicherheit darüber, was jetzt kommt, ist groß“, sagt der Firmenchef im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Doch eines ist für ihn ganz klar: „Wir werden uns nicht aus England zurückziehen, wir glauben an den englischen Markt.“ Das Unternehmen mit Sitz in Meckenbeuren, dessen Anteile komplett in der Hand der Familie Winterhalter liegen, produziert weltweit mit 1400 Mitarbeitern an fünf Standorten Geschirrspüler für die Profiküche – also für Gastronomen, Hotels, Kantinen, Bäcker oder Metzger. 40000 solcher Maschinen laufen jedes Jahr vom Band und spülen dem Unternehmen rund 300 Millionen Euro in die Kasse. Jede fünfte Maschine wird nach England verkauft. „England ist für uns in Stückzahlen gerechnet der größte Markt, größer als der Heimatmarkt“, erklärt Winterhalter, der – für Familienunternehmen nicht untypisch – Fragen zum Gewinn unbeantwortet lässt.

Schon 1971 gründete Winterhalter in England eine Niederlassung. Es war eine der ersten Auslandstöchter des Unternehmens. Heute arbeiten dort 120 Mitarbeiter im Vertrieb und Service für die Marke Winterhalter. Außerdem kauften die Meckenbeurer 2004 den Wettbewerber Classeq in Hixon bei Birmingham. Rund 35 Mitarbeiter montieren dort Spülmaschinen unter dieser Marke. Jetzt soll dort sogar ein neues Werk entstehen, nur wenige Wochen vor dem Brexit-Votum war der Spatenstich. „Wir haben das Classeq-Werk bisher gemietet und werden jetzt ein eigenes bauen“, erklärt der Winterhalter-Chef – und schiebt nach: „Das hätten wir auch dann gemacht, wenn wir von der Entscheidung der Briten gewusst hätten.“

Denken in Generationen

Solche Prinzipientreue ist Teil der Firmenphilosophie: „Wir denken nicht kurzfristig, wir denken in Generationen“, sagt Winterhalter. Das bedeutet für ihn, sich als „Treuhänder“ eines Erbes zu sehen, das er bewahren und pflegen möchte. Dieser Leitgedanke, kombiniert mit konsequenter Kundenorientierung und der Unabhängigkeit von Banken und Investoren sind die drei Säulen, die für Winterhalter den Erfolg des Familienunternehmens ausmachen. Er steht damit auch für das oberschwäbische Unternehmertum. Winterhalters Grundsatz: „Alles was wir investieren, wird zunächst verdient“, ist in der Region nicht selten. Mit dieser Art Bodenständigkeit und einer gewissen Demut vor dem, was die Väter schufen, sind die hiesigen Unternehmen schon durch manche Krise gekommen.

Von dieser Überzeugung lässt sich Winterhalter leiten, auch wenn die aktuelle Situation für das Meckenbeurer Unternehmen kein Zuckerschlecken ist. Denn das britische Pfund ist seit dem Austrittsvotum am 23. Juni gegenüber dem Euro regelrecht abgestürzt. „Um rund 16Prozent“, sagt Winterhalter. Das bedeutet: Winterhalter-Spülmaschinen, die auf die Insel exportiert werden, sind über Nacht teurer geworden. Der Firmenchef spricht von einer „Katastrophe“. Konkret geht es um sechsstellige Verluste. „Weil der Preiskampf hart ist, können wir die Verteuerung nicht an die Kunden weitergeben“, erklärt der Unternehmer. Umgekehrt profitiert Winterhalter allerdings auch von der Pfund-Schwäche. Denn die Marke Classeq wird in England produziert und kauft Teile dafür in anderen Euroländern. Der Einkauf ist wegen des Pfund-Kurses jetzt deutlich günstiger.

„Die Stimmung unter unseren Leuten und bei den Kunden ist gut“, beteuert Winterhalter, „viel besser, als es die Medien vermitteln.“ Schönreden will er die Lage allerdings nicht: „Keiner weiß, was kommt, das ist das größte Problem“, sagt er. Die britische Premierministerin Theresa May hat kürzlich einen „harten Brexit“ angekündigt. „Wenn es tatsächlich so kommt, müssten wir alle Verträge neu verhandeln.“ Möglich wäre die Wiedereinführung von Zöllen, andere Produktkennzeichnungen und womöglich eigene Standards für die Briten. Ob es noch Hoffnung gebe, dass sich die Briten besinnen? „Ja, die gibt es“, sagt der Juniorchef.

Von seinem Großvater, der das Unternehmen 1947 in Friedrichshafen gründete und Haushaltsgeräte entwickelte und vertrieb, habe er als kleiner Junge viel gelernt, sagt der Firmenenkel: „Wir haben am Bodenseeufer Treibholz gesammelt und Feuer gemacht. Dabei hat er mir erklärt, mit dem Feuer sei es wie mit dem Erfolg: Man muss immer nachlegen.“