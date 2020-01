„Windbürgergeld“ soll Windräder attraktiver machen

Sie sind laut, sie verunstalten die Landschaft und gefährden den Greifvogel Rotmilan: So lauten die Argumente, die Kritiker immer wieder gegen Windräder ins Feld führen. Die Folge: Obwohl für 37 Prozent der Deutschen der Klimaschutz zurzeit das drängendste Problem, der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossene Sache und die Forderung nach dem Ende der Kohleverstromung so populär wie nie zuvor ist, stockt der Ausbau der Windenergie.

Einer Studie der Unternehmensberatung Mc Kinsey zufolge ist die Zahl der neuen Windenergieanlagen nach dem Rekordjahr 2017 im Jahr 2018 um mehr als die Hälfte zurückgegangen und im ersten Halbjahr 2019 erneut um mehr als 80 Prozent eingebrochen. In Baden-Württemberg entstand in den ersten sechs Monaten 2019 nur eine einzige neue Windenergieanlage – nach 34 Anlagen 2018 und 123 Anlagen 2017. „Die Bevölkerung ist grundsätzlich mit deutlicher Mehrheit pro Energiewende, wird es jedoch vor Ort konkret, ist nicht selten die Haltung ,Nicht in meinem Hinterhof’ zu erkennen“, fasst Christian Oberbeck, Baden-Württembergs Landesvorsitzender des Windenergieverbands BWE im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die Lage zusammen.

Die SPD plant nun mit einem sogenannten Windbürgergeld, den Widerstand gegen Windräder vor der eigenen Haustür zu überwinden. Bürger, die Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft akzeptieren und damit den Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglichen, sollten finanziell belohnt werden, sagte Matthias Miersch, der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe würden derzeit mehrere Konzepte geprüft, um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen, sagte Miersch. Diese reichten von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu direkten Geldflüssen an alle betroffenen Anwohner. „Wir sollten uns im ersten Quartal des Jahres einigen“, forderte der SPD-Politiker.

„Es ist gut, dass nun auch die SPD unser Modell einer Windprämie unterstützt“, erklärte Grünen-Vizefraktionschef Oliver Krischer. „Wir sind gerne bereit, mit der Union und SPD über finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten zu sprechen und schnell zu Entscheidungen zu kommen.“ Er forderte außerdem „Vereinfachungen im Genehmigungsrecht“.

Auch Miersch will entsprechende Verfahren beschleunigen und „über eine Reform des Planungsrechtes reden, also über höhere Hürden, gegen die Windkraft vorzugehen“. Konkret will die SPD Möglichkeiten der Bürger einschränken, Windanlagen vor der Haustür auf dem Klageweg zu verhindern. Die „langatmigen Planungsprozesse“ werde sich Deutschland nicht mehr erlauben können, wenn die „enorme Transformation“ der Energieversorgung bewältigt werden solle, sagte Miersch.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte bei einem Windenergiegipfel im September die Länge der Genehmigungsverfahren beklagt. Das Problem sei, dass es derzeit „so viele Windenergie-Ausschreibungen wie noch nie“ gebe, zugleich aber zu wenige Baugenehmigungen vorlägen, sagte der Minister. Die zuletzt starke Zurückhaltung beim Ausbau der Windkraft gefährdet das Ziel der Bundesregierung, den Anteil erneuerbarer Energien am Strom bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Derzeit liegt er bei etwa 45 Prozent.

Miersch bezeichnete die anvisierte Offensive bei den erneuerbaren Energien als „nächsten großen Prüfstein für die große Koalition“ und verlangte von Altmaier auch eine flexiblere Abstandsregelung. Die Koalition hatte einen Abstand von 1000 Metern zu Wohngebieten und „dörflichen Strukturen mit signifikanter Wohnbebauung“ vereinbart. Der SPD-Fraktionsvize bemängelte aber, dass dabei nicht definiert worden sei, von welcher Größe an eine „signifikante Wohnbebauung“ vorliege. Der Vorschlag Altmaiers, schon Siedlungen von fünf Häusern an dazu zu zählen, sei für die SPD „nicht akzeptabel“. Es werde eine andere Größenordnung als Definition gebraucht.

Die FDP kritisierte den Vorstoß Mierschs als „Versuch, den selbstverschuldeten Stillstand bei der Energiewende zu kaschieren“. Es sei zu befürchten, „dass diese Stillhalteprämie am Ende auf den ohnehin schon hohen Strompreis in Deutschland aufgeschlagen wird“, erklärte der energiepolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Martin Neumann. Er schlug stattdessen vor, den Dialog mit den Bürgern zu intensivieren.

Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) sagte, neben der Normierung von Mindestabständen solle die Beteiligung von Bürgern und Kommunen einen Beitrag leisten, die Akzeptanz zu stärken. Es gelte jetzt, die unterschiedlichen Varianten „intensiv zu prüfen“.