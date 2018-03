Wie pflegende Angehörige zu ihrem Recht kommen

Viele Leserinnen und Leser haben in der vergangenen Woche die Telefonaktion zum Thema Pflege genutzt. Am Lesertelefon gaben Ralf Buschle von der AOK Bodensee-Oberschwaben, Beate Kempter von der bundesweit agierenden Compass-Pflegeberatung und Andrea Müller vom Pflegestützpunkt Ravensburg Auskunft. Wir dokumentieren die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ich pflege meinen Mann mit StufeI. Wenn ich mal weg muss, würde eine Bekannte stundenweise für ihn da sein. Womit kann ich sie bezahlen?

Beantragen Sie bei der Pflegekasse Ihres Mannes stundenweise Verhinderungspflege. Das kann formlos geschehen. Schreiben Sie dann auf, wann und wie lange Ihre Bekannte als Ersatzpflegerin für Ihren Mann tätig wird, und was er ihr dafür bezahlt. Wie viel das ist, liegt ganz in Ihrem Ermessen. Diese Aufwandsentschädigung bekommen Sie gegen Vorlage der Quittungen erstattet. Insgesamt sind das 1612 Euro im Jahr.

Zu mir kommt ab morgen eine bulgarische Vollpflegekraft, die mir sehr kurzfristig von einer Agentur zugewiesen worden ist. Diese Pflegerin ist starke Raucherin. Was mache ich, wenn sie bei mir in der Wohnung rauchen möchte?

Es Ihr gutes Recht, das strikt zu verbieten. Wenn das nicht funktioniert, sollten Sie sich mit der zuständigen Agentur in Verbindung setzen und eine andere Pflegeperson verlangen.

Ich leide an diversen Erkrankungen, habe aber noch keine Pflegestufe. Woher bekomme ich Hilfe im Haushalt? Wer bezahlt das?

Solange Sie keine Pflegestufe haben, wird eine Hilfe im Haushalt nicht von der Pflegeversicherung bezahlt.

Was hat sich seit Januar in der Verhinderungspflege und in der Kurzzeitpflege verändert?

Zum einen können bei beiden Leistungen jetzt 1612 Euro statt bisher 1550 Euro im Kalenderjahr abgerechnet werden. Zum anderen hat sich bei der Verhinderungspflege der Zeitraum von bisher vier auf sechs Wochen verlängert. Man kann jetzt auch beide Leistungen miteinander kombinieren. Lassen Sie sich bei Ihrer Pflegekasse oder im Pflegestützpunkt beraten, wie das am sinnvollsten zu bewerkstelligen ist.

Darf die Freundin meines Sohnes mich bei der Pflege meines Mannes vertreten, wenn ich einmal eine Auszeit brauche? Muss ich dafür eine Bescheinigung vom Arzt vorlegen? Wie viel Geld sollten wir der Ersatzpflegerin dafür geben?

Generell darf das die Freundin Ihres Sohnes machen. Sie benötigen nichts, um zu belegen, dass sie verhindert sind – gleich, ob sie zur Kur fahren, stundenweise beispielsweise zum Sport außer Haus sind oder eben einfach mal ein paar Tage ausspannen wollen. Bei der Höhe der Vergütung haben Sie freie Wahl, generell sind im Kalenderjahr 1612 Euro vorgesehen.

Mein Mann springt immer ein, wenn meine Schwester, die meine pflegebedürftige Mutter in deren Haus betreut, für ein paar Tage verreist. Er hat dabei immer Auslagen. Wer ersetzt ihm die?

Wenn Ihre Schwester als die üblicherweise pflegende Person verhindert ist, kann eine Ersatzkraft die Pflege übernehmen. Die dafür verauslagten Kosten können über die Verhinderungspflege abgerechnet werden. Das sind 1612 Euro im Jahr für die Dauer von sechs Wochen - sofern der Pflegeersatz nicht bis zum zweiten Grad mit dem Antragsteller verwandt ist. Ihr Mann als naher Angehöriger kann jedoch lediglich Kosten wie Fahrgeld oder Verdienstausfall erstattet bekommen.

Ich bin 83 Jahre alt und noch fit. Doch was mache ich, wenn sich das mal ändert und ich Hilfe benötige?

Stellen Sie fest, dass Sie zunehmend Hilfe im Haushalt und bei den ganz alltäglichen Verrichtungen wie Waschen, Anziehen, Aufstehen, bei der Nahrungszubereitung oder beim Toilettengang sowie beim Rausgehen benötigen, dann setzen Sie sich mit Ihrer Pflegekasse in Verbindung und stellen Sie einen Antrag auf eine Pflegestufe. Diese schickt dann einen Gutachter vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen beziehungsweise für privat Krankenversicherte von medicproof zu Ihnen nach Hause. Der Gutachter hält fest, ob und in welchem Umfang tatsächlicher Hilfebedarf besteht. Dieses Gutachten ist dann die Grundlage für die Zuerkennung einer Pflegestufe. Je nach Einstufung können Sie dann den Pflegestufen entsprechend Pflegegeld, Sachleistungen oder eine Kombination aus beidem erhalten.

Mit meinen 87 Jahren wohne ich allein und bin jetzt öfters gestürzt. Pflegebedürftig bin ich noch nicht. Wie kann ich mich sicherer fühlen?

Ein Hausnotruf könnte Ihnen eine gewisse Sicherheit geben. Da gibt es verschiedene Anbieter, die dergleichen in Ihrer Wohnung installieren können. Gehen Sie am besten zum Pflegestützpunkt und lassen Sie sich informieren, was eventuell sonst noch infrage kommt, um Ihr Leben zu erleichtern. Solange keine Pflegebedürftigkeit festgestellt ist, müssen Sie das privat finanzieren.

Ich pflege meine Frau, die Pflegestufe II hat und dement ist. Sie nimmt Sachleistungen in Anspruch. Was gibt es jetzt Neues?

Da Ihre Frau Sachleistungen in dieser Pflegestufe in Anspruch nimmt und zudem dement ist, sind das jetzt 1298 Euro monatlich statt der bisher 1250 Euro.

Der Antrag auf eine Pflegestufe für meine Frau wurde im Oktober 2013 abgelehnt. Inzwischen hat sich ihr Hilfebedarf erhöht. Sollten wir noch einmal einen Antrag stellen?

Auf jeden Fall. Nach Antragstellung wird die Pflegesituation neu begutachtet. Im Vorfeld bietet es sich an, ein Pflegetagebuch zu führen. Sie schreiben einfach auf, welche Hilfe Sie Ihrer Frau täglich zukommen lassen, und wie viel Zeit Sie dafür aufwenden. Oft werden solche Hilfestellungen als selbstverständlich angesehen oder aus Scham verschwiegen, beispielsweise wenn beim Anziehen, beim Waschen und beim Toilettengang oder beim mundgerechten Zubereiten des Essens geholfen werden muss. Es ist auch unbedingt empfehlenswert, dass Sie beim Gutachtertermin dabei sind.

Meine Frau hat schlimme Augen, einen kaputten Nackenwirbel und andere chronische Sachen, für die jährlich hohe Medikamentenkosten anfallen. Wir können das mit unseren kleinen Renten kaum noch bezahlen. Was kann man machen?

Stellen Sie bei der Krankenkasse Ihrer Ehefrau einen Antrag auf Zuzahlungsbefreiung. Die wird jeweils für ein Jahr erteilt. Sie zahlen dafür zum Jahresbeginn ein Prozent Ihres Familieneinkommens an die Krankenkasse und werden befreit, sofern Ihre Frau als chronisch krank gilt. Ohne chronische Erkrankung sind es zwei Prozent.

Unsere Tochter muss aus dem Bett gehoben werden. Die Pflegerin, die morgens kommt, weigert sich, weil sie angeblich Rückenschmerzen hat. Sie will das nur mit dem Lifter machen, der uns aber nicht so gut gefällt. Sollten wir den Dienst wechseln?

Wenn Ihrer Tochter ein Lifter zur Verfügung steht, sollte der auch eingesetzt werden. Der jetzige und auch ein anderer ambulanter Dienst wird seiner Mitarbeiterin nicht zumuten, Ihre Tochter so aus dem Bett zu holen. Als Arbeitgeber besteht für jeden Dienst auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern, was die Vermeidung von gesundheitlichen Schäden betrifft.

Jetzt brauche ich mittlerweile eine Einkaufshilfe, habe aber noch keine Pflegestufe. Kann ich nicht wenigstens die Pflegstufe 0 bekommen und damit jemanden bezahlen, der für mich einkauft?

Nein. Die so genannte Pflegestufe 0 ist für Menschen gedacht, die in ihrer Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt sind, beispielsweise für an Demenz Erkrankte, psychisch Kranke oder geistig behinderte Personen. Wenn es sich bei Ihrem Hilfebedarf ausschließlich um den Einkauf handelt, ist eventuell die Unterstützung durch einen Nachbarn eine Lösung.

Ich bin Ende 40 und befürchte, dass im Falle meiner Pflegebedürftigkeit, mein Geld nicht reicht, um optimal betreut zu werden. Sollte ich eine Pflegezusatzversicherung abschließen?

Das kommt immer auf den Einzelfall an. Was erwarten Sie konkret an Pflegeleistungen, wenn es einmal so weit ist? Was können und wollen Sie an Geld für zusätzliche Beiträge erübrigen? Dazu kommt, dass bei solchen privaten Zusatzpflegeversicherungen Ihr Alter und eventuelle Vorerkrankungen für die Höhe der Beiträge auch schon eine Rolle spielen. Lassen Sie sich Angebote von verschiedenen Versicherern kommen und vergleichen Sie.

Unser Schwiegervater hat Pflegestufe II, ich pflege ihn bei uns zu Hause. Er erhält 458 Euro Pflegegeld. Das bekomme ich. Doch ich schaffe es mit ihm nicht mehr allein und möchte einen Pflegedienst einschalten. Geht das?

Natürlich, man kann beide Leistungen problemlos miteinander kombinieren. Informieren Sie aber die Pflegekasse Ihres Schwiegervaters darüber und suchen Sie sie sich einen geeigneten ambulanten Pflegedienst. Sie finden solche Dienste nach Regionen geordnet beispielsweise im Internet unter der Adresse www.pflegenavigator.de.

Seit etwa zwei Jahren pflegen wir unseren Vater mit Pflegestufe II und erhalten Pflegegeld. Jetzt hat sich sein Zustand drastisch verschlechtert. Was sollten wir unternehmen?

Stellen Sie einen Antrag auf Höherstufung bei der Pflegekasse Ihres Vaters. Sollte er nach Begutachtung in der Häuslichkeit die Pflegestufe III erhalten, stehen ihm monatlich 728 Euro Pflegegeld zu. Wird er durch einen ambulanten Dienst betreut, können Sachleistungen in Höhe von 1612 Euro monatlich abgerechnet werden.

Meine 90-jährige Mutter ist pflegebedürftig, es geht ihr sehr schlecht. Ich überlege, mich vom Job freistellen zu lassen. Welchen Anspruch habe ich auf Pflegezeit?

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Arbeitnehmer sich für die Pflege eines nahen pflegebedürftigen Angehörigen für bis zu sechs Monaten von der Arbeit voll oder teilweise freistellen lassen können. Allerdings muss der Betrieb mehr als 15 Beschäftigte haben, um diesen Anspruch durchsetzen zu können.