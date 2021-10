Wie man bald ganz legal mit Glücksspiel, Alkohol und Drogen Geld verdienen kann

Dass jeder Trend einen Gegentrend hervorrufen kann, kommt immer wieder vor. Als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach ESG-Indexfonds, die nach nachhaltigen Kriterien investieren, ist in den USA nun für einen ETF (Exchange Traded Fund = Börsengehandelter Fonds) die Börsenzulassung beantragt worden, der ganz anders tickt. Es ist ein sogenannter BAD ETF, der auf Unternehmen setzt, die ihr Geld mit in der Gesellschaft eher verpönten Produkten oder Angeboten verdienen.

Der Fonds, der von dem Emittenten Listed Funds Trust herausgegeben werden soll, stemmt sich gegen den aktuell vorherrschenden Trend zu Anlagen, die nach ökologischen, sozialen sowie Grundsätzen der guten Unternehmensführung (ESG-Kriterien) ausgerichtet sind. Daher investiert der eben in Papiere, die landläufig auch als „Sündenaktien“ bezeichnet werden.

Fonds orientiert sich am Verbotenen und Unmoralischen

In dem beschriebenen Fall bilden die Buchstaben „BAD“ ein Akronym aus den englischen Wörtern „Betting, Alcohol, Drugs" – also Glücksspiel, Alkohol und Drogen beziehungsweise Medikamente – und beschreibt damit genau den Investmentfokus des geplanten Anlagevehikels. Die Abkürzung „BAD“ für schlecht hat nichts mit Michael Jackson zu tun, sondern spielt natürlich mit dem Nimbus des Verbotenen oder zumindest des Unmoralischen. Um den Passivfonds umzusetzen, plant die Emittentin, einen entsprechenden Index des US-Anbieters EQM abzubilden, der sich genau aus diesen Aktien von Wett-, Alkohol- sowie Drogen- und Arzneimittel-Unternehmen zusammensetzen soll.

Die Unternehmen verdienen den größten Teil ihres Geldes mit Kasinos oder Glücksspielen, der Herstellung oder dem Verkauf von Alkohol oder Cannabis und der Entwicklung von pharmazeutischen Produkten. Damit ist die Bandbreite der Branchen, die Indexanbieter EQM in diesen Index packen will, auch sehr groß. Bisher stellt EQM unter anderem schon einen Global Cannabis Index mit mäßiger Performance oder einen Global Solar Energy Index zur Verfügung, der eine gute Entwicklung aufweist.

Vorgänger ist bislang im Minus

Der neue, künftige BAD ETF ist auch nicht der erste ETF, der seinen Investmentschwerpunkt auf allgemein eher verpönte Unternehmen wie etwa solche aus dem Cannabis- und Glücksspiel-Sektor legt. Bereits im Juli wurde der Advisor Shares Gerber Kawasaki ETF aufgelegt, der ebenfalls in „Dinge investiert, die früher illegal waren“. Noch weist dieser Indexfonds keine lange Geschichte auf – auf Monatsbasis steht aber derzeit ein Minus von gut zwei Prozent im Raum. Für so manchen Anleger scheinen aber diese Sektoren momentan vor allem auch darum interessant zu sein, weil viele US-Staaten dabei sind, Sportwetten und den Konsum von Cannabis zunehmend zu legalisieren.

Jedenfalls stellen sich diese Emittenten bewusst gegen den unter Banken verbreiteten Trend, bevorzugt oder ausschließlich Anlagen zu empfehlen, die sich an den sogenannten ESG-Kriterien orientieren. Die Namensgebung BAD kokettiert ja auch noch regelrecht mit dem Schmuddel-Image. Institute wie die Bethmann Bank, die sich ESG-Prinzipien zu eigen gemacht haben, schließen hingegen in ihren nachhaltigen Vermögensverwaltungskonzepten beispielsweise Anlagen aus Bereichen wie Rüstung, Atomkraft oder Glücksspiel kategorisch aus.

Kapitalmarkt zeigt kaum Moral

Noch ist nicht klar, ob die Fonds mit den „sündigen Aktien“ tatsächlich ein Renner werden. Aber der Umstand, dass Anleger gibt, die bereit sind ein Investment in derartige Themen zu tätigen, zeigt auch, wie amoralisch der Kapitalmarkt sein kann. Dennoch ist kein Anleger dazu gezwungen, auf jeden Trend aufspringen zu müssen, auch wenn er noch so aussichtsreich erscheint. Damit bliebe eine Anlageform wie der BAD ETF, was sie ist – ein Nischenprodukt.

Formal ist es so, dass die Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr in den Regularien der baden-Württembergischen Wertpapierbörse geregelt ist. Im Fall des BAD ETF müsste ein zugelassener Handelsteilnehmer der Börse einen entsprechenden Antrag stellen, der bestimmte formale Kriterien erfüllen muss. Dieser Antrag wird geprüft. Danach entscheidet der Börsenträger über die Einbeziehung. In der Regel werden die Titel, die die formalen Voraussetzungen erfüllen, auch zum Handel zugelassen. Ein Anspruch des Antragstellers auf Einbeziehung besteht allerdings nicht.