Wie lange kann die Wirtschaft im Ausnahmezustand verharren? LBBW-Chefvolkswirt fordert Exit

Die Landratsämter haben die Fallzahlen der am Coronavirus erkrankten Personen aktualisiert. Demnach steigt die Kurve im Ostalbkreis sowie der Region weiter an. Ein Abflachen ist noch nicht erkennbar.

Die meisten Neuinfizierten wurden am Donnerstag aus dem Landkreis Schwäbisch Hall gemeldet. Zudem starben dort auch die meisten Menschen an Covid-19 in der Region. Aktuell sind der Gesundheitsbehörde 14 Todesfälle gemeldet.

So ist die Lage in der Region Der Landkreis Heidenheim sowie der bayerische Nachbarkreis Donau-Ries ...