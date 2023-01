Wie die Inflationsprämie gegen eine Lohn-Preis-Spirale wirkt

Einmalzahlung, in Tranchen oder als Gutschein: Bei der Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie beweisen Unternehmen Kreativität – dem Gesetzgeber sei Dank. Die Prämie ist Teil des dritten Entlastungspakets. Bis zum Jahresende 2024 sind damit Zahlungen der Arbeitgeber an ihre Angestellten bis zu einem Betrag von 3000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei möglich. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, Arbeitnehmer angesichts steigender Lebenshaltungskosten zu entlasten. Doch längst nicht alle Unternehmen zahlen diese freiwillige Prämie aus. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts wollen 42 Prozent der Betriebe eine Prämie zahlen, 14 Prozent nicht, 44 Prozent sind noch unentschlossen.

„Grundsätzlich befürworten wir als IHK die unbürokratische Ausgestaltung der Inflationsausgleichsprämie“, sagt Moritz Schwier, Pressesprecher der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben. Positiv sei, dass sich die Prämie „nicht direkt auf die Löhne im engeren Sinne auswirkt und so eine Lohn-Preis-Spirale zu vermeiden hilft“. Mit der Theorie der Lohn-Preis-Spirale wird eine wechselseitige Entwicklung beschrieben, bei der die Löhne wegen der allgemeinen Preissteigerungen steigen und demzufolge auch wieder die Preise.

Die Inflation wird so weiter befeuert. Diesem Prozess soll die Inflationsausgleichsprämie entgegenwirken, indem sie eine Alternative zu Lohnsteigerungen bietet. „Teilweise fließen Inflationsausgleichsprämien auch in der einen oder anderen Form in die aktuellen Tarifabschlüsse ein“, sagt Schwier dazu.

„Arbeitgeber wollen am liebsten alles mit der Inflationsprämie lösen“

Das sieht Andreas Henke, Pressesprecher des Verdi-Landesbezirks Baden-Württemberg, kritisch: „Die Arbeitgeber wollen am liebsten alles mit der Inflationsprämie lösen, weil sie mit dieser zwanzig Prozent Abgaben sparen.“ Henke ist sich außerdem sicher, dass auch bei den Tarifrunden in diesem Jahr die Inflationsprämie eine wichtige Rolle spielen werde. Die Gefahr, dass große Unternehmen durch die Auszahlung der Inflationsprämien ihren Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Mitbewerbern ausbauen könnten, sieht Henke allerdings nicht.

Zwar hätten potente Unternehmen „immer mehr Möglichkeiten“, aber durch die Branchentarifverträge werde der Wettbewerb nicht über die Gehälter ausgetragen. Klar ist aber: Für Verdi sind die Prämien nur eine Zwischenlösung: „In den meisten Tarifabschlüssen, die wir seit Sommer erreicht haben, wurden die Prämien zur Überbrückung genutzt, bis die tabellenwirksamen und damit viel wichtigeren Entgeltsteigerungen greifen“, sagt Henke.

Diese Tarifverhandlungen haben im Südwesten vor allem Arbeitnehmern in der Chemie-, Pharma-, Elektro- und Metallindustrie Lohnerhöhungen und Prämien beschert. Die 4,5 Millionen Beschäftigten erhalten zusätzlich zu Lohnerhöhungen insgesamt die vollen möglichen 3000 Euro, die in zwei Tranchen 2023 und 2024 ausbezahlt werden. Und auch für die Arbeitnehmer in der Forst- und Agrarwirtschaft gibt es Prämien. Kurz vor Jahresende verkündete die IG Bau, die diese beiden Branchen vertritt, eine Einmalzahlung von 1000 Euro an alle regulären Arbeitnehmer und eine anteilige Zahlung an die Teilzeitbeschäftigten.

In diesem Jahr sollen weitere 1200 Euro gezahlt werden, Unternehmen steht es aber frei, diesen Betrag in zwölf Raten à 100 Euro zu zahlen. Im Gegenzug bleiben die Löhne vorerst gleich: „Für diesen Abschluss hat die Fachgruppe zugestimmt, die aktuelle Laufzeit der Lohn- und Gehaltstarifverträge um sechs Monate zu verlängern“, heißt es in der Mitteilung.

Sehr unterschiedliche Modelle bei den Unternehmen

„Das Gros der rund 53.000 ZF-Beschäftigten in Deutschland wird auf Basis der Tarifverträge für die Metall- und Elektroindustrie vergütet“, erklärt ein Sprecher des Autozulieferers ZF der „Schwäbischen Zeitung“. Bereits im Dezember erhielten Arbeitnehmer zu ihrem Monatsgehalt weitere 450 Euro. Auch die Vollzeitbeschäftigten von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen und der Liebherr-Werke in Baden-Württemberg und Bayern bekommen die maximal möglichen 3000 Euro Inflationsausgleichprämie.

Die Beschäftigten des Pharmadienstleisters Vetter in Ravensburg und Langenargen erhalten alle einen Inflationsbonus von bis zu 2000 Euro. „Der Bonus fällt für diejenigen am höchsten aus, deren Grundgehälter niedriger sind – so werden die entlastet, die von den gestiegenen Preisen am stärksten betroffen sind“, teilt Vetter in einer Pressemitteilung mit. Ab dem 1. April erhalten die Tarifbeschäftigten zudem durchschnittlich 5,5 Prozent mehr Lohn. Das ist mehr als das Verhandlungsergebnis der IG BCE in Höhe von 3,25 Prozent.

Auch die Commerzbank hat ein progressives Prämienmodell. Niedrige, auch außertarifliche, Lohngruppen erhalten bis zu 2000 Euro, während Führungskräfte der ersten und zweiten Führungsebene leer ausgehen. Die Deutsche Bank zahlte ihren Tarifmitarbeitern im Dezember pauschal 1500 Euro, die LBBW in zwei Tranchen insgesamt 2000 Euro. Die Zahlungen seien von vielen Banken proaktiv erfolgt – und auch außerhalb der Tarifrunden, wie Verdi-Pressesprecher Henke betont.

Längst nicht alle können sich eine Auszahlung leisten

Arbeitnehmer im Einzelhandel erhalten deutlich weniger – falls überhaupt Prämien ausgezahlt werden. Laut Ifo-Studie erwägt etwa ein Drittel der Einzelhandelsunternehmen eine Prämie. Dazu gehört unter anderem die Drogeriekette Rossmann, die jedem Mitarbeiter 500 Euro zahlt, Verkaufshilfen erhalten die Hälfte. Alle Tarifbeschäftigten der Schwarz-Gruppe, zu der in Deutschland unter anderem die Supermarktketten Kaufland und Lidl gehören, erhalten pauschal 250 Euro, geringfügig Beschäftigte 75 Euro.

Während allerdings Lidl-Tarifmitarbeiter die Prämien zusätzlich zu ihrer November-Entgeltabrechnung erhalten haben, gab Kaufland Warengutscheine in selbiger Höhe an seine Mitarbeiter aus. Das sei zu wenig, sagen Kritiker angesichts eines Gesamtumsatzes der Schwarz-Gruppe von 133,6 Milliarden Euro, zu dem die beiden Handelsketten mit 128,1 Milliarden Euro beigetragen haben. Für das Geschäftsjahr 2022 wird sogar mit einem Umsatz von 156,8 Milliarden Euro gerechnet.

Doch es gibt auch einige Arbeitgeber und Unternehmer, die überhaupt keine Prämien zahlen. „Ein Bäcker, der statt 1500 plötzlich 15.000 Euro pro Monat für Strom und Gas bezahlen muss, braucht über Lohnerhöhungen oder Einmalzahlungen nicht mehr nachzudenken“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger kürzlich dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Obermeister Daniel Link von der Bäcker-Innung Tuttlingen-Rottweil kann angesichts enorm gestiegener Energie- und Materialkosten ein Lied davon singen. Für ihn sei die Inflationsausgleichsprämie „zwar gut gemeint“, die Betriebe müssten aber zuerst auch den Umsatz erwirtschaften, bevor sie ihn an die Mitarbeiter weitergeben könnten. „Sinnvoll wäre daher zuerst eine Entlastung der Betriebe in Form von Steuererleichterungen oder der Mitarbeiter durch Absenkung der Lohnnebenkosten“, meint der Bäckermeister aus Trossingen.

Ebenfalls keine Prämien erhalten haben bislang die Bediensteten im öffentlichen Dienst. Sie können sich aber Hoffnungen machen, in den Tarifverhandlungen, die seit Januar laufen, bedacht zu werden. Auch Arbeitnehmern bei der Post, in der Lebensmittelindustrie und im Gastgewerbe winkt dann eine Prämie.