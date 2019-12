Wie die Allgäuer Traditionsbrauerei Farny Strohmänner für fragwürdige Geschäfte nutzt

Von Aalener Nachrichten

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum 6. Dezember in das Polizeipräsidium Aalen eingedrungen und hat sich an den Schuhen der Polizisten zu schaffen gemacht. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen, Nikolaustag. Mit diesem humorvollen Bericht hat das Präsidium Aalen einen viralen Hit gelandet, der vor allem in den sozialen Netzwerken verbreitet wird.

Dem Bericht nach soll ein eifriger Beamter, der „unter seniler Bettflucht leidet“ - und deshalb bereits gegen 3 Uhr seinen Dienst antreten wollte - ...