Aufrappeln nach dem Absturz: Wie Chiron versucht, die Maschinenbau-Krise hinter sich zu lassen

Von Deutsche Presse-Agentur

Schülerinnen und Schüler können bereits ab Montag in Baden-Württemberg teilweise auf eine Maske verzichten. Wegen der niedrigen Corona-Infektionszahlen und der Testpflicht könne die Maskenpflicht an Schulen vorsichtig gelockert werden, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit.

Bereits am Dienstag hatte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) Lockerungen bei der Maskenpflicht angekündigt.

Sobald der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern sieben Tage lang unterschritten wird, entfällt die Maskenpflicht im ...