Wie Anleger ihr Depot urlaubsfest machen

Von geo

Polizei mit Hubschrauber, vier Streifenwagen sowie Spürhunden und bis zu 40 Feuerwehrleute haben am Freitag die Suche nach einem dementen 87-Jährigen aufgenommen, der in einem Buchauer Altenheim vermisst wird. Die Suche dauert an.

Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich im Moment auf das Waldstück welches die Landestraße 282 zwischen Kanzach und Marbach durchquert. Eine Zeugin hatte den Mann dort gegen 18.10 Uhr die Straße in Richtung Marbach gehen sehen.