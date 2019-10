Wie 3D-Druck die Produktion in der Industrie verändert

Von Kirchheim in die weite Welt: Wenn Christoph Schell über 3D-Druck spricht, sucht er immer wieder nach den richtigen deutschen Worten. Der 48-Jährige ist zwar in Kirchheim unter Teck geboren und aufgewachsen, doch mit seiner Frau und den beiden Kindern hat er nie in Deutschland gelebt. Im Lauf seiner Karriere arbeitete Schell auf der ganzen Welt. Er studierte Internationale Wirtschaft an der Hochschule Reutlingen und in Frankreich. Danach verschlug es ihn zu Procter & Gamble nach Frankfurt. Der Wechsel zu HP folgte bald. Für das Unternehmen arbeitete er unter anderem in Dubai, Australien, Singapur und den USA. Dort ist Schell seit November 2018 für den Bereich 3D Printing and Digital Manufacturing verantwortlich und Teil der Geschäftsführung. Der nächste Schritt steht schon an: Ab November wird Schell als erster Chief Commercial Officer in der Geschäftsführung von HP arbeiten. (ale)