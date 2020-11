Wettbewerbshüter werfen Amazon Missbrauch von Marktmacht vor

Wegen eines positiven Corona-Falls sind die Türen des Bildungszentrums Bodnegg am Dienstag geschlossen geblieben. Wie die Schule in einem Elternbrief mitteilt, ist eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Vorsorglich entschied die Schulleitung bereits am Montagabend, dass am Dienstag kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Wann und in welchem Umfang es wieder Unterricht am Bildungszentrum ist derzeit noch unklar. Einige Klassen müssen für den Rest der Woche in Quarantäne bleiben.