WestLB bringt erste „Bad Bank“ auf den Weg

Die angeschlagene WestLB will als erste deutsche Bank das neue Gesetz zur Auslagerung von Risikopapieren und kompletten Geschäftsfeldern in eine „Bad Bank“ nutzen.

Nach Angaben aus Bankenkreisen beantragte die drittgrößte Landesbank beim staatlichen Banken-Rettungsschirm SoFFin die Ausgliederung von Milliarden-Beständen in eine Zweckgesellschaft. Ein WestLB-Sprecher wollte die Berichte am Donnerstag in Düsseldorf nicht kommentieren. Auch der Sparkassenverband DSGV wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Seit Juli können Institute ihre Bilanzen im großen Stil mit Hilfe von „Bad Banks“ (englisch für „schlechte Bank“) von Risikopapieren befreien. Diese waren Auslöser der Finanzkrise und belasten Banken. Privatbanken sollen nur strukturierte Papiere an Zweckgesellschaften auslagern können. Das vor allem für Landesbanken gedachte „Bad-Bank“- Modell sieht vor, dass neben „Giftpapieren“ ganze Geschäftsfelder ausgelagert werden können - auf eine Anstalt des SoFFin oder des Landes. Länder entscheiden, ob sie Landesbanken in Eigenregie oder mit Hilfe des Bundes sanieren. Sparkassen als Mit-Eigentümer der Landesbanken hatten dabei scharf die Risikoaufteilung kritisiert.

Bei dem WestLB-Antrag beim SoFFin geht es um „strukturierte Wertpapiere“ im Volumen von 6,4 Milliarden Euro, die Ende September ausgelagert werden sollen. Strukturierte Wertpapiere sind in der Regel komplizierte Finanzprodukte, die zuletzt stark an Wert verloren haben und derzeit nicht handelbar sind. Dem Vernehmen nach will sich die WestLB bis Jahresende mit Hilfe des Bundes von weiteren Aktivitäten trennen. Ein weiterer Antrag soll in Kürze folgen.

Die WestLB will seit längerem Aktivitäten im Umfang von rund 80 Milliarden Euro abspalten, die nicht mehr zu ihrer Strategie passen. Der Vorstand hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass es sich dabei nicht um „Schrottpapiere“ handele. In dem Portfolio befänden sich Staatsanleihen von EU-Ländern sowie Darlehen für US- Studenten und für Unternehmen. Die WestLB will sich dennoch von diesen Papieren trennen, weil diese Geschäfte nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft gehörten. Bereits Anfang 2008 hatte die Landesbank ihre risikoreichen Wertpapiere in eine Zweckgesellschaft entsorgt, also bereits eine eigene „Bad-Bank“ gegründet. Dafür gaben damals die WestLB-Eigentümer Garantien über 5 Milliarden Euro.

Die Sparkassen Nordrhein-Westfalens, Mehrheitseigentümer der WestLB, hatten in diesem Jahr monatelang eine weitere Belastung durch neue Garantien für die Landesbank abgelehnt. Sie wollten den Bund in die Pflicht nehmen, der auch privaten Banken helfe. WestLB-Chef Heinz Hilgert trat Mitte Mai zurück und warf den Sparkassen dabei mangelnde Unterstützung vor. Auf Druck der Bankenaufsicht BaFin wurden im Juni zwar weitere vier Milliarden Euro Garantien aller WestLB-Eigentümer zugesichert. Dabei verwiesen die Sparkassen jedoch erneut darauf, dass man Bundeshilfen in Anspruch nehmen wolle, sobald diese neuen Möglichkeiten durch ein „Bad-Bank“-Gesetz eröffnet würden.

An der WestLB sind neben Sparkassen das Land und die Kommunen in NRW beteiligt. Die Landesbank war durch Fehlspekulationen und große Anlagen in risikoreiche Papieren in die schwerste Krise ihrer Geschichte geraten. Als Gegenleistung für die Milliarden-Garantien ihrer Eigentümer muss die WestLB um die Hälfte verkleinert und verkauft werden. Das hatten die EU-Wettbewerbshüter entschieden.