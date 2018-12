Wenn Verbraucher getäuscht werden - fragwürdiger Preis geht 2018 an Coca Cola

Der von Foodwatch verliehene Goldene Windbeutel für die „dreisteste Werbelüge“ geht in diesem Jahr an das Unternehmen Coca-Cola. Wie die Verbraucherschutzorganisation am Dienstag mitteilte, kürten die Teilnehmer der Aktion das „Smartwater“ des Getränkeherstellers zum Gewinner des Negativpreises. Foodwatch kritisiert, dass das Wasser „nicht besser als herkömmliches Mineralwasser“ sei - jedoch bis zu sieben Mal mehr koste. Coca-Cola nahm den Negativpreis nicht an und erklärte, dieser sei „nicht gerechtfertigt“.

An der Online-Abstimmung von Foodwatch hatten sich fast 70.000 Menschen beteiligt. Das „Smartwater“ erhielt mehr als 21.000 Stimmen. Die Verbraucher konnten neben dem Coca-Cola-Produkt auch ein Olivenöl wählen, das mit großen Oliven auf dem Etikett wirbt, aber zu 49 Prozent aus Sonnenblumenöl besteht. Außerdem standen ein Erbseneintopf, ein Ketchup für Kinder sowie ein Müsliriegel auf der Liste. Das „Smartwater“ wurde von Foodwatch nominiert, alle anderen Produkte von Verbrauchern.

Der "Goldene Windbeutel" von Foodwatch deckt dreiste Verbraucherlügen auf. Die Gewinner der letzten fünf Jahre und den Sieger in diesem Jahr zeigt diese Bildergalerie. (Foto: Fredrik von Erichsen/Illustration / DPA) 2013 erwischte es einen Klassiker. Die Capri-Sonne von Wild. Der Hersteller hatte Unterrichtsmaterial an Grundschullehrer verschickt, das Kindern empfahl, viel Capri-Sonne zu trinken. Foodwatch bemänglte, dass das bei sechseinhalb Stück Würfelzucker pro 200-Milliliter-Beutel eine dreiste Lüge sei. Nach der Preisverleihung stoppte Wild die Praxis. (Foto: Jens Büttner/Archiv / DPA) Im Jahr 2014 ging der Preis erstmals an die Marke Alete, die damals noch zum Lebensmittelriesen Nestlé gehörte. Seine Trinkmahlzeiten verkauft Nestlè als gesunde Kindernahrung. Laut Foodwatch ist das aber falsch. Die Trinkmahlzeiten hätten deutlich zu viele Kalorien und würden zu Kariesbildung führen. (Foto: Foodwatch) 2015 vergab Foodwatch den Windbeutel an Winfried Kretschmann und das Land Baden-Württemberg. Wieder ging es um Alete. Das Nahrungs-Label war von Nestlé an ein Konsortium verkauft worden, an dem auch die Landesbanken Baden-Württembergs beteiligt sind. Die Verbraucherorganisation warf dem Land daher vor, an ungesunder Babynahrung zu verdienen. 2016 wurde kein Preis verliehen. (Foto: Christoph Schmidt/Archiv / DPA) Der Goldene Windbeutel 2017 ging wieder an Alete selbst. Dieses mal für einen Kinderkeks, den Alete schon für 8 Monate alte Babys empfiehlt. Zum "Knabbernlernen". Mediziner finden das falsch. Mit 25 Prozent Zuckeranteil fördere der Keks vor allem Karies. (Foto: Fabian Sommer/dpa / DPA) Den Windbeutel für das Jahr 2018 hat der Coca-Cola-Konzern erhalten. Sein „Smartwater" bewirbt der Getränke-Riese als „dampfdestilliertes natürliches Mineralwasser für einen klaren, frischen Geschmack“. Foodwatch findet das hanebüchen. Es sei ernährungsphysiologisch völlig unnütz, Wasser zu verdampfen und dann wieder Mineralstoffe hinzuzufügen. Verbraucher zahlen für das Smartwater siebenmal mehr als für normales Wasser. (Foto: Jörg Carstensen/ dpa) 1 von 1

Mit Schildern, auf denen die „Abzocke“ und „Dreistigkeit“ von Coca-Cola kritisiert wurde, startete Foodwatch am Vormittag eine Protestaktion vor der Firmenzentrale in Berlin. Den Preis wollte Coca-Cola dann nicht annehmen, laut Foodwatch wurde ihren Aktivisten der Zutritt verwehrt.

Nach Angaben von Foodwatch wird beim „Smartwater“ Wasser erst verdampft und dann wieder aufgefangen. Verlorene Mineralstoffe würden später wieder hinzugefügt. Im Handel koste der Liter 1,65 Euro und damit bis zu siebenmal mehr als herkömmliches Mineralwasser. Coca-Cola ziehe den Verbrauchern mit einem Bearbeitungsverfahren das „Geld aus der Tasche“, das wissenschaftlich klinge, aber völlig unsinnig sei, kritisierte die Organisation.

Coca-Cola bezeichnete die Auszeichnung hingegen als „nicht gerechtfertigt“ und kündigte bereits im Vorfeld an, den Goldenen Windbeutel nicht anzunehmen. „Die Deklaration und Kennzeichnung des Wassers sind transparent und entsprechen den lebensmittelrechtlichen Regelungen“, sagte eine Sprecherin. Sämtliche Aussagen zum Getränk und seinen Inhaltsstoffen seien „selbstverständlich zugelassen“. Grundsätzlich seien unterschiedliche Preise für Produkte nicht nur in der Lebensmittelindustrie gang und gäbe.

Coca-Cola verteidigte zudem die Herstellung seines Produkts aus „natürlichem Mineralwasser“. Das Wasser werde durch Dampfdestillation aufbereitet und anschließend mit Mineralsalzen versetzt. Dadurch erhalte es einen „besonders klaren und wenig mineralischen Geschmack in gleichbleibender Qualität“.

Foodwatch verlieh den Goldenen Windbeutel in diesem Jahr bereits zum achten Mal. Im vergangenen Jahr ging er an einen Kinderkeks von Alete wegen seines hohen Zuckergehalts.