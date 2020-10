Wenn Servicefirmen Hausmeister ersetzen

An Bahnsteigen und Bushaltestellen gilt die Maskenpflicht. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen. In Biberach sind bei Verstößen gegen die Corona-Regeln 100 Euro fällig. Bei einer Schwerpunktkontrolle waren am Mittwoch von 12 bis 20 Uhr rund 30 Polizisten im Landkreis im Einsatz, in Biberach wurde an der Bushaltestelle am Marktplatz, am zentralen Omnisbusbahnhof (ZOB) und am Bahnhof kontrolliert. Die meisten Menschen haben sich vorbildlich verhalten.