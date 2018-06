Wenn man nicht mehr arbeiten kann

Ob Unfall oder schwere Krankheit – solche Schicksalsschläge können jeden treffen. Doch wie geht es finanziell weiter, wenn aus gesundheitlichen Gründen Arbeiten nicht mehr möglich ist? Antworten auf jene Fragen, die unsere Leser am meisten beschäftigten, gab es bei der Telefonaktion der „Schwäbischen Zeitung“. Hier die häufigsten Fragen und wichtigsten Antworten der Experten zum Thema Erwerbsminderungsrente, Cathleen Nordt von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und Manuela Budewell von der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Mein Gesundheitszustand hat sich seit Jahren verschlechtert. Im Moment bin ich krankgeschrieben. Ich glaube auch nicht, dass ich wieder arbeiten kann. Was muss ich tun, damit ich eine Rente bekomme?

Um eine Rente zu erhalten, müssen Sie einen Antrag stellen. Der Rentenantrag kann im Rahmen einer persönlichen Beratung in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung, in den Ortsbehörden oder mithilfe eines Versichertenberaters aufgenommen werden. Alternativ können Sie sich die notwendigen Formulare per Post zusenden lassen oder auf der Internetseite der Rentenversicherung herunterladen. Über die Internetseite ist auch eine Online-Antragstellung möglich. Dem Antrag sollten Sie einen Befundbericht Ihres behandelnden Arztes und ggf. die Ihnen vorliegenden medizinischen Unterlagen beifügen.

Ich bin erst 32 Jahre alt, mache mir aber wegen meiner Krankheit Gedanken über meine finanzielle Situation. Wie hoch wäre meine Erwerbsminderungsrente?

Wenn Sie bereits für mindestens fünf Jahre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, erhalten Sie einmal im Jahr eine Renteninformation. Darin wird als Erstes der Betrag ausgewiesen, der Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt als volle Erwerbsminderungsrente zustehen würde. Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wäre nur halb so hoch.

Was ist der Unterschied zwischen einer vollen und einer teilweisen Erwerbsminderungsrente?

Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der Rente wegen voller Erwerbsminderung. Dafür wird sie bereits gezahlt, wenn Sie zwar noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden am Tag arbeiten können. In Verbindung mit einer Teilzeitarbeit soll sie Ihren Lebensunterhalt weitestgehend sichern. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung gibt es in der Regel erst, wenn eine tägliche Arbeit nur noch weniger als drei Stunden möglich ist.

Wegen einer Erkrankung bekomme ich eine volle Erwerbsminderungsrente. Nun habe ich die Möglichkeit, ein paar Stunden einen Nebenjob anzunehmen. Wird mir dadurch die Rente gekürzt?

Sie dürfen bis zu 6300 Euro im Jahr zur Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen, ohne dass diese gekürzt wird. Was Sie darüber hinaus verdienen, wird zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet. Bitte beachten Sie, dass Sie nur im Rahmen Ihres Restleistungsvermögens hinzuverdienen dürfen – das sind bei der vollen Erwerbsminderungsrente in der Regel weniger als drei Stunden am Tag. Wenn Sie mehr arbeiten, gefährden Sie unter Umständen Ihren Rentenanspruch.

Ich hatte einen Arbeitsunfall und habe einen Antrag auf Erwerbminderungsrente gestellt. Wahrscheinlich bekomme ich auch eine Verletztenrente von der gesetzlichen Unfallversicherung. Wird beides gegeneinander aufgerechnet?

Die Verletztenrente wird wegen der Erwerbsminderungsrente nicht gekürzt. Allerdings wird umgekehrt Ihre Verletztenrente auf die Erwerbsminderungsrente angerechnet. Das heißt, die Zahlung der Erwerbsminderungsrente fällt dann in der Regel – unter Berücksichtigung von Freibeträgen – geringer aus. Die Summe beider Renten ist trotz Anrechnung natürlich immer noch höher als der Bezug von nur einer Rente.

Ich bin Erwerbsminderungsrentner. Ab November müsste ich die Regelaltersrente bekommen. Wird das automatisch umgestellt und wird die Altersrente niedriger ausfallen?

Sie müssen noch einmal einen Antrag stellen, der aber nicht so viele Seiten enthält wie der erste. Dieser Antrag wird Ihnen circa drei Monate vorher automatisch von der Rentenversicherung zugeschickt. Die Regelaltersrente wird mindestens in Höhe der bisherigen Erwerbsminderungsrente gezahlt. Wurden nach Eintritt der Erwerbsminderung noch Versicherungszeiten zurückgelegt, kann sie sogar etwas höher sein.

Mein Antrag auf Erwerbsminderungsrente wurde abgelehnt und ich verstehe nicht warum. Wer kann mir helfen?

Kostenlosen Rat und Hilfe erhalten Sie beispielsweise in den Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherung oder bei einem der ehrenamtlich tätigen Versichertenberater. Die Adressen finden Sie auf der Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de oder Sie können sie am gebührenfreien Servicetelefon unter 0800/10004800 erfragen. Sollten Sie mit der Entscheidung der Rentenversicherung nicht einverstanden sein, können Sie innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch einlegen. Die Begründung kann – gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Arzt – nachgereicht werden. Sollte der Widerspruch zurückgewiesen werden, bleibt noch der Klageweg beim Sozialgericht.

Meine Erwerbsminderungsrente wurde nur bis Ende des Jahres bewilligt. Meine Krankheit hat sich leider noch verschlimmert. Kriege ich weiterhin Rente?

Bitte stellen Sie circa drei Monate vor Ablauf der Erwerbsminderungsrente einen Antrag auf Weiterzahlung. Das können Sie persönlich in einer Auskunfts- und Beratungsstelle beziehungsweise bei einem Versichertenberater, schriftlich oder gegebenenfalls auch online machen.

Ich (28) war bisher angestellt, mache mich jetzt aber selbstständig. Habe ich als Selbstständiger auch Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente?

Voraussetzung für einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente ist neben gesundheitlichen Beeinträchtigungen, dass Sie die Mindestversicherungszeit von insgesamt fünf Jahren erfüllt haben. Zusätzlich müssen Sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung für mindesten drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt haben. Wenn Sie als Selbständiger keine Beiträge mehr zahlen, besteht spätestens nach Ablauf von zwei Jahren kein Versicherungsschutz mehr. Informieren Sie sich in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Rentenversicherung. Auch als Selbstständiger kann es sein, dass Sie Rentenbeiträge zahlen müssen. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie sich überlegen, ob Sie auf Antrag weiter Pflichtbeiträge zahlen und damit den Versicherungsschutz erhalten.

Ich komme mit meiner dauerhaften Erwerbsminderungsrente finanziell kaum über die Runden. Was kann ich tun?

Wenn Ihre Einkünfte nicht ausreichen, um den notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie einen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung haben. Die Grundsicherung kann beim zuständigen Sozial- beziehungsweise Grundsicherungsamt des Wohnortes beantragt werden kann.

Ich erhalte seit Jahren eine Erwerbsminderungsrente und habe gelesen, dass es bei der Berechnung Verbesserungen geben soll. Erhöht sich meine Rente dadurch?

Vermutlich nein. Die im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD getroffenen Vereinbarungen zu den Erwerbsminderungsrenten werden voraussichtlich nur für Neu-Rentner gelten. Sie als Bestandsrentner profitieren davon voraussichtlich nicht. Geplant ist, die sogenannte Zurechnungszeit schrittweise auf 67 Jahre anzuheben. Sie wird mit dem Durchschnittswert der bis zum Eintritt der Erwerbsminderung zurückgelegten Versicherungszeiten individuell bewertet und steigert so die Rente, ohne dass tatsächlich Beiträge gezahlt wurden.

Aufgrund einer schweren Krankheit bin ich in den letzten Jahren leider immer mal wieder krank gewesen und im Job ausgefallen. Einen Rentenantrag will ich aber noch nicht stellen. Habe ich andere Möglichkeiten?

Sie können beim Rentenversicherungsträger einen Antrag auf Leistungen zur Rehabilitation stellen. Vorher sollten Sie mit Ihrem behandelnden Arzt sprechen, ob er eine solche Maßnahme befürwortet. Grundsätzlich wird zur Entscheidung über Ihren Antrag einen Befundbericht vom Arzt benötigt. Eine Reha kann sowohl stationär als auch ambulant erfolgen und dauert in der Regel drei Wochen – je nach Indikation oder Verlauf kann auch eine andere Dauer genehmigt werden.

Ich habe einen körperlich anstrengenden Beruf, der mir aber viel Spaß macht und in dem ich noch lange arbeiten möchte. Kann ich sozusagen vorsorglich eine Reha bekommen?

Die Rentenversicherung bietet auch Präventionsleistungen an. Dadurch soll möglichen Krankheitsrisiken vorgebeugt werden, durch die die berufliche Tätigkeit langfristig gefährdet werden kann. Den Präventionsbedarf kann der Haus-, der Betriebs- oder Werksarzt in einem Befundbericht bescheinigen, der mit dem Antrag eingereicht wird. Wer in den vergangenen zwei Jahren sechs Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, kann in der Regel an einer solchen Maßnahme teilnehmen. Grundsätzlich finden diese berufsbegleitend und in Gruppen statt. Die Teilnehmer lernen, gesunde Ernährung, Sport und Bewegung sowie Entspannungstechniken in ihren Alltag zu integrieren.