Wenn das Haus für die Rente sorgt: Wie eine Immobilienverrentung funktioniert

Von Schwäbische Zeitung

(sz) - Zwischen Dienstag und Freitag hat es in Leutkirch zwei bestätigte Corona-Neuinfektionen gegeben. Das teilte das Landratsamt am Freitagmittag mit.

In Isny, Bad Wurzach, Aitrach und Aichstetten sind demnach in dieser Zeit keine neuen Fälle hinzugekommen, in Bad Wurzach verzeichnete das Landratsamt außerdem eine Gesundmeldung.

Mit Blick auf den gesamten Landkreis Ravensburg gibt das Amt fünf Neuerkrankungen und 18 Gesundmeldungen bekannt.