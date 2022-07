Wenn das Rad sogar einen Unfall meldet: Digitalisierte Fahrräder sind immer gefragter

Die Klingel am Fahrrad sieht aus wie jede x-beliebige Fahrradklingel: klein, schwarz und sie klingelt natürlich, sobald man den Hebel mit dem Daumen bewegt. Doch wenn man das Gehäuse aufschraubt, findet sich darin versteckt ein Minisender. Verbindet man diesen mit einem Smartphone, ist es möglich, das Fahrrad jederzeit zu tracken – „beispielsweise, wenn das Rad gestohlen wird“, sagt Martin Buchta vom Bamberger Fahrradvertriebsunternehmen Messingschlager im Vorfeld der internationalen Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt.

Das Rad der Zukunft ist digital

Wer das Fahrrad immer noch ausschließlich als einen mit Beinkraft zu bewegenden Drahtesel versteht, wird bei der Messe, die von Mittwoch bis Sonntag in Frankfurt stattfindet, eines Besseren belehrt. Wie beim Automobil geht auch die Fahrrad-Entwicklung hin zu elektrischen Antrieben mit digitaler Vernetzung einher. Das digitale Rad ist das Zukunftsthema der Branche.

Die möglichen Funktionen sind dabei vielfältig. Dies reiche vom aufsteckbaren Navigationsgerät über den USB-Anschluss am Lenker hin zu „Schaltungen, die über Funksignal gesteuert werden, damit es keine Reibungsverluste durch die Schaltzüge gibt“, sagt Buchta. Für solche Anwendungen braucht der Kunde in der Regel ein E-Bike. Denn den Strom für die Anwendungen „liefern die E-Bike-Akkus“.

Daten sammeln für die Sicherheit

Das Schweizer Unternehmen Biketec hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele digitale Funktionen in einer App fürs Smartphone zusammenzufügen. Das Handy steckt der Radfahrer dann in eine Halterung an den Lenker und kann verschiedene Informationen ablesen, die das Fahrrad an das Smartphone sendet. Die Software dazu hat das Unternehmen selbst entwickelt.

Möglich ist es beispielsweise herauszufinden, wie hoch der Luftdruck im Reifen ist, erklärt Angela Bieli von Biketec. Auch wird der Akkustand angezeigt, also wie lange man noch mit dem E-Motor unterwegs sein kann. Sensoren merken sogar, falls der Fahrer stürzt. „Man kann dann in der App einen Notrufkontakt hinterlegen und die Person wird dann im Falle eines Sturzes automatisch informiert“, sagt Bieli.

Selbst Fahrradhelme haben sich inzwischen zu regelrechten Kommandozentralen weiterentwickelt. Es gibt Modelle mit integrierten Sprechanlagen, über die sich mehrere Radfahrer auf großer Distanz während der Fahrt unterhalten können.

Ich muss schnell navigieren und alle Funktionen zentral steuern können. Angela Bieli

Natürlich gebe es die Puristen, die ihr Fahrrad so einfach wie möglich haben wollen, sagt Bieli. Für technikaffine Radfahrer seien diese zusätzlichen Möglichkeiten aber ein Anreiz, ist sie überzeugt. Bieli gibt außerdem zu bedenken, dass das Rad „immer mehr zum Autoersatz wird“. Und als ein solcher Ersatz müsse es über die gleichen Mobilitätsmöglichkeiten verfügen, wie es ein modernes Auto tue. „Da muss ich schnell navigieren können und alle Funktionen zentral steuern.“

Digitales Rad als Anreiz zum Fahrradfahren

Das Fahrrad werde durch die Digitalisierung verlässlicher, sagt Fahrradexperte Gunnar Fehlau. Wenn man eben wisse, wie lange der Akku exakt noch hält oder ob der Reifendruck stimmt, desto eher nutze man das Fahrrad als beständiges Verkehrsmittel.

In der Zukunft gehe an der Digitalisierung des Fahrrads ohnehin nichts vorbei, sagt Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands der „Schwäbischen Zeitung“. „Wir haben derzeit 56 Millionen Autos in Deutschland, die in Zukunft autonom fahren sollen. Gleichzeitig haben wir 81 Millionen Fahrräder“, sagt Stork, „wenn sich diese Fahrzeuge einen Verkehrsraum teilen sollen, dann müssen die autonom fahrenden Autos mit den Fahrrädern kommunizieren.“ Und dies funktioniere eben nur, wenn auch die Fahrräder digitale Vernetzungsmöglichkeiten böten.

Tracking mithilfe der Fahrradklingel. Das neue System wurde auf der Eurobike vorgestellt. (Foto: Fotos: Helena Golz)

Neben der Digitalisierung ist auch das Thema Sicherheit eines der brennenden bei der Messe Eurobike. Denn da mit jedem E-Bike mittlerweile mehrere Tausend Euro auf der Straße mitfahren, werden die Schlösser ausgeklügelter und es gibt immer mehr Angebote zum Fahrradtracking, wie eben der Sender in der Klingel. Die Firma Trelock aus Münster hat sogar ein Fahrradlicht entwickelt, das Symbole und Schriftzüge auf die Straße projizieren kann und in Zukunft per Lichtprojektion Alarm auslösen könnte, wenn das Fahrrad aufgebrochen wird.

Mehrere Aussteller zeigen die neuesten Trends

Die Lichtanlage befindet sich allerdings noch in der Entwicklung. Neben der Sicherheit des Fahrrads selbst geht es natürlich auch um die Sicherheit der Fahrradhalter. Helme, die in Dunkelheit blinken, gehören da zu den bekannten Dingen. Es gibt aber auch Kinderräder, die sich mit Fernbedienung stoppen lassen, falls das Kind auf eine Straße zurasen sollte.

1500 Aussteller werden bei der Eurobike ebensolche Entwicklungen präsentieren. Zum ersten Mal findet die Messe in diesem Jahr in Frankfurt statt, nachdem sie zuvor in Friedrichshafen am Bodensee beheimatet gewesen war. Mit dem Schritt in die Großstadt will man einer wachsenden Branche gerecht werden, sagt Eurobike-Chef Stefan Reisinger.

Die Fahrradbranche hat in der Pandemie einen Boom erlebt. Während andere Aktivitäten nicht möglich waren, wurde das Fahrrad für viele zum beliebten Freizeitgefährt. Im Jahr 2021 lag die Zahl der verkauften E-Bikes und Fahrräder bei 4,7 Millionen – deutlich mehr, als vor der Pandemie.

Nachfrage weiterhin hoch

Die Nachfrage ist auch weiterhin noch groß, allerdings bremsen Lieferengpässe auch die Fahrradbranche aus. Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Deutschland etwas weniger Fahrräder montiert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) berichtet. Dies sei ein Rückgang um drei Prozent bei herkömmlichen Fahrrädern und um ein Prozent bei den E-Bikes.

Aufbau der Eurobike in Frankfurt: Ein Mitarbeiter legt am Stand des Fahrradherstellers Hercules aus Köln auf der internationalen Fahrradmesse Eurobike auf dem Frankfurter Messegelände letzte Hand an E-MTB's an. Die internationale Messe findet vom 13. bis 17. Juli erstmals in Frankfurt statt. (Foto: Arne Dedert)

Lieferschwierigkeiten gebe es insbesondere bei den Antriebskomponenten für E-Bikes, sagte ZIV-Geschäftsführer Stork, etwa Batterien, Chips oder auch Displays fehlen. Viele Hersteller versuchten zudem, die Rahmen-Produktion aus China in andere Länder zu verlegen, nach Taiwan, Vietnam oder Kambodscha. Eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa scheitere bislang oftmals am Mangel an Arbeitskräften, sagt Stork.

Ob 5000 oder 6000 Euro für ein Fahrrad, das scheint für viele keine Rolle zu spielen. Frankfurter Fahrradhändler

Auch die steigende Inflation hinterlässt in der Branche ihre Spuren. Die Frequenz in den Radgeschäften gehe zurück, berichtet der Handelsverband Zweirad (VDZ). Insbesondere einfache Räder seien nicht mehr so gefragt. Der Handel vermutet hinter dieser Kaufzurückhaltung die hohe Inflation und Sorgen um die Folgen des Ukraine-Kriegs. Bei den teuren Rädern hingegen wird kurioserweise nicht gespart. „Ob 5000 oder 6000 Euro für ein Fahrrad, das scheint für viele keine Rolle zu spielen“, erzählt ein Frankfurter Fahrradhändler. Wer es sich leisten kann, spart also nicht am Fahrrad – mit all den möglichen Funktionen.