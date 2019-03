Welche Sonderausgaben absetzbar sind

Eine gute Nachricht erreichte die Familie Denner, die Wirtsleute des Adlers in Oberteuringen-Hefigkofen, in dieser Woche: Mit Unterstützung der Versicherung können sie ihr Traditionslokal wieder aufbauen. Das markante Gebäude an der B-33-Ortsdurchfahrt war am 12. Februar durch einen verheerenden Brand schwer beschädigt worden. Ein Gutachter hat den Schaden auf über eine Million Euro taxiert. Auch die Brandursache steht mittlerweile fest.

Manfred Denner (57) und seine Frau Angela betreiben den Adler in Hefigkofen seit 34 Jahren, ein ...