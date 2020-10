Welche Investition für welchen Sparer geeignet ist

Ravensburg (sz) - Anhaltende Zinsflaute und Corona-Sorgen beunruhigen Sparer und Anleger. Sind Fonds die richtige Alternative zum Sparbuch? Fragen rund um Fonds beantworteten Benjamin Schade, Frank Schöndorf und Wolfgang Raab vom deutschen Fondsverband BVI bei einer Telefonaktion der „Schwäbischen Zeitung“.

Ich möchte gern 100 Euro monatlich in Aktienfonds anlegen, um später damit meine Altersvorsorge aufzubessern. Aber seit Corona gibt es starke Schwankungen an den Märkten. Soll ich besser noch abwarten?

Eine Anlage in Fonds sollte langfristig gesehen werden. Sie sollten also mindestens fünf Jahre anlegen, besser länger. Dann sind kurzfristige Schwankungen auch weniger relevant, da sie sich im Laufe der Zeit wieder ausgleichen. Kurzfristige Kursrückgänge bedeuten gleichzeitig auch günstigere Einstiegspreise. Sie kaufen dann für Ihre 100 Euro mehr Anteile als bei höheren Kursen. Da macht Abwarten wenig Sinn, denn Schwankungen gibt es bei Aktienfonds immer, aber eben auch attraktive Renditechancen.

Was versteht man unter Dividendenfonds?

Diese Fonds legen in Aktienunternehmen an, die eine möglichst hohe jährliche Dividende ausschütten. Wenn Sie also regelmäßige Geldzuflüsse wünschen, können Dividendenfonds für Sie interessant sein.

Was ist ein Mischfonds?

Solche Fonds legen sowohl in Aktien als auch in festverzinslichen Wertpapieren an. Je nach Ausrichtung – mehr Aktien oder mehr Anleihen – haben Mischfonds unterschiedliche Schwerpunkte. Die Gewichtung hängt auch von der Lage an den Finanzmärkten ab. Mischfonds haben in der Regel eine geringere Rendite als reine Aktienfonds, schwanken aber auch weniger.

Aus einer Erbschaft erhalte ich (42 Jahre alt) demnächst rund 60 000 Euro. Das Geld benötige ich nicht, sondern möchte es langfristig für meine Altersvorsorge anlegen. Wie sollte ich vorgehen?

Bis zum Ruhestand haben Sie voraussichtlich noch etwa 20 Jahre Zeit. Daher sollten Sie den Schwerpunkt auf Aktienfonds legen. Vorschlag: 20 000 Euro in global anlegenden Aktienfonds, jeweils 10 000 Euro in einen europäischen und in einen deutschen Aktienfonds. Dazu als Beimischung jeweils 10 000 Euro in einen Mischfonds und einen offenen Immobilienfonds. Wichtig ist, dass Sie nicht alles zu einem Zeitpunkt anlegen, sondern verteilt auf einige Monate, damit ein ungünstiger Einstiegszeitpunkt vermieden wird.

Mein Berater hat mir offene Immobilienfonds empfohlen, da ich langfristig anlegen will, aber keine großen Wertschwankungen möchte. Mit welcher Rendite ist momentan zu rechnen?

In den letzten 15 Jahren erreichten offene Immobilienfonds im Schnitt eine jährliche Rendite von rund drei Prozent. Zu beachten ist für Anleger eine gesetzliche Kündigungsfrist von einem Jahr und eine zweijährige Mindesthaltefrist.

Ich finde die neuen Technologien vielversprechend – gibt es spezielle Technologiefonds?

Ja, auf der Internetseite des deutschen Fondsverbandes BVI finden Sie zahlreiche Technologiefonds. Schauen Sie dort nach, wie sich die einzelnen Fonds entwickelt haben.

Was ist besser: Einzelaktien oder Aktienfonds?

Wir raten eher zu Fonds. Bei Einzelaktien hängt die Wertentwicklung Ihres Vermögens von wenigen Papieren ab. Bei Aktienfonds hingegen ist die Risikostreuung besser, denn sie investieren in viele unterschiedliche Unternehmen. Geht es einem davon schlecht, macht sich das unterm Strich kaum bemerkbar.

Ich möchte einen größeren Geldbetrag kostengünstig anlegen. Was halten Sie von einem ETF auf den MSCI World-Index?

Wenn Sie langfristig anlegen können und Wertschwankungen verkraften, bietet der MSCI World gute Renditechancen. Bei einer Aktienanlage ist eine breite Streuung wichtig. Der MSCI World umfasst über 1600 Aktien weltweit. Damit haben Sie eine gute Risikoverteilung. Ihr Investment wird sich genauso entwickeln wie der MSCI World. Sie schneiden nicht schlechter, aber auch nicht besser ab als der Index.

Und was halten Sie von Gold?

Gold bringt keine regelmäßigen Zinsen oder Dividenden. Mit einer Goldanlage verdienen Sie nur, wenn der Preis steigt. Aber als kleine Beimischung eines breit gestreuten Vermögens ist Gold in Ordnung, wenn Sie sich damit wohlfühlen.

Lohnt sich eine Riesterrente mit Fonds für mich als jungen Familienvater? Gilt die Garantie weiterhin?

Ja, Sie könnten nicht nur von den staatlichen Zulagen profitieren, die es für Sie selbst und Ihre Kinder bei einem Riestervertrag gibt. Ein Riestervertrag mit Aktienfonds würde Ihnen auch gute Gewinnchancen bieten. Und bei Rentenbeginn sind sämtliche Einzahlungen und Zulagen garantiert – das gilt. Sie sollten nur nicht vorzeitig kündigen, denn dann müssten Sie die Zulagen zurückerstatten.

Ich bin 70 Jahre alt und habe 80 000 Euro, die ich sicher, aber ertragreicher als Tagesgeld anlegen möchte. Was soll ich tun?

Sofern Sie über eine ausreichende Liquiditätsreserve verfügen und das Geld fünf Jahre oder länger anlegen können, teilen Sie die Summe auf in offene Immobilienfonds und Mischfonds. Die konkrete Aufteilung hängt von Ihrer Risikobereitschaft ab, besprechen Sie das am besten mit einem Anlageberater.

Ich habe aus einem Hausverkauf 100 000 Euro übrig, die ich sehr langfristig anlegen kann. Kämen dafür ETFs oder Immobilienfonds infrage?

Teilen Sie den Betrag auf. Legen Sie einen Teil in einen global streuenden Aktien-ETF an. Hier sind kurzfristig stärkere Wertschwankungen, aber auch langfristig höhere Renditen zu erwarten. Den anderen Teil könnten Sie in einen offenen Immobilienfonds investieren. Umgekehrt sind hier die Renditen meist geringer, aber auch die Wertschwankungen. Der Anlagehorizont sollte auch hier mindestens fünf, besser zehn Jahre betragen.

Wir habe drei Enkel zwischen einem und drei Jahren, für die wir monatlich etwas zurücklegen möchten, bis sie volljährig sind. Was schlagen Sie vor?

Da Sie über 15 Jahre Zeit haben, können Sie langfristig anlegen. Da bietet sich ein Sparplan in globalen Aktienfonds an, die durch die breite Streuung eine gute Risikoverteilung aufweisen. In den vergangenen 15 Jahren gab es hier eine Wertentwicklung von durchschnittlich fünf Prozent jährlich. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber die Chancen sind auf lange Sicht vielversprechend.

Ich möchte in Aktienfonds investieren, lege aber Wert auf Nachhaltigkeit. Gibt es da schon etwas?

Es gibt schon seit vielen Jahren Aktienfonds, die auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Erkennen können Sie nachhaltige Fonds meist am Namen. Ihr Anlageberater kann Ihnen geeignete Produkte empfehlen.

Gibt es eine Faustregel für die Geldanlage in Fonds?

Grundsätzlich gilt, dass Sie Ihr Vermögen breit über verschiedene Anlageklassen streuen sollten. Wichtig ist aber auch, dass Sie Ihre Lebenssituation sowie eigene Wünsche und Ziele berücksichtigen. Mit Ihrer Vermögensmischung sollten Sie nachts gut schlafen können. Neben einer Liquiditätsreserve von etwa drei Monatsnettoeinkommen sind Anlagen in Fonds mit Sachwerten wie Aktien und Immobilien sinnvoll.