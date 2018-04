Weil: Hardware-Nachrüstungen bei Diesel „kein Allheilmittel“

Nach dem Amokalarm an der Geschwister-Scholl-Schule des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) am Montagnachmittag in Weingarten, der sich letztlich als Fehlalarm herausstellte, dauern die Ermittlungen an. Gerade die halbstündige Verzögerung zwischen dem Auslösen des Alarms in der Schule und der Alarmierung der Polizei wirft Fragen auf. Besonders kurios: Bereits vor zwei Monaten hatte es beim KBZO einen Fehlalarm gegeben, bei der noch mehr Zeit bis zur Alarmierung der Polizei vergangen war.