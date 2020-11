Weihnachstgeschäft: Südwest-Einzelhändler haben keine großen Hoffnungen

Bis zu 1400 Jobs will der Flugzeugausstatter Diehl Aviation wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftfahrt an seinen deutschen Standorten streichen, davon 600 in Laupheim. Wie eine Bombe hat diese Nachricht am Montag bei der Belegschaft eingeschlagen. „Wir werden alles daran setzen, den Personalabbau abzumildern“, betont Dieter Kramer, Betriebsratsvorsitzender von Diehl Aviation Laupheim, im Gespräch mit Roland Ray.

Herr Kramer, wie ist die Stimmung in der Belegschaft?