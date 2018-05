Der Stellenabbau ist unvermeidlich. So begründet die Deutsche Bank gut 7000 der weltweit 97 000 Mitarbeiter abzubauen. Es ist richtig, dass Investmentbanking zurückzufahren, das hatten Kritiker schon lange gefordert. Diese Investmentbanker haben die Bank an den Rand des Abgrunds gebracht. Von dem ist sie vielleicht einen Schritt zurückgetreten – gerettet ist sie noch nicht.

Was ärgerlich an dem „unvermeidlichen“ Stellenabbau ist: es trifft im Zweifel nicht diejenigen, die der Bank so viel Schaden zugefügt haben. Die sind entweder nicht mehr da, haben andere lukrative Jobs angenommen – oder sie werden von der Bank noch mit Mühe gehalten, zuletzt mit der Ausschüttung hoher Boni.

Diese Sorte Banker, die nur mit Sonderzahlungen zu halten ist, hindert die Bank eher am Umbau. „Ethisches und integres Handeln muss die Grundlage für all unsere Geschäfte sein“, versprach wiederum der neue Chef Christian Sewing den Aktionären und erhielt dafür kräftigen Applaus. Solche Mitarbeiter sollte er halten. Die Masse derer, die jetzt entlassen werden, sind im Zweifel aber diejenigen, die nur im Umfeld der Investmentbanker gearbeitet haben.