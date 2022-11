Wasserstoff – ein gigantisches Experiment

Grüner Wasserstoff soll in den kommenden Jahren Erdgas, Öl und Kohle, die zurzeit wichtigsten Energieträger für die deutsche Wirtschaft, ablösen.

Das chemische Element mit der Ordnungszahl eins im Periodensystem hat auch für die Bundesregierung eine diesem Rang entsprechende Bedeutung. Das Gas wird als der Heilsbringer für eine saubere, sichere und bezahlbare Energieversorgung hierzulande gehandelt.

Wie so oft in Energiefragen passen Wunsch und Wirklichkeit aber nicht so recht zusammen. Deutschland ist nämlich nicht bereit für den Umstieg auf Wasserstoff – trotz optimistischer Pläne. Weder wird es – Stand heute – im Jahr 2030 genügend deutsche Anlagen geben, die grünen Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien herstellen können, noch kann der deutsche Importbedarf gedeckt werden.

Und selbst wenn genügend Gas beschafft werden könnte, fehlen die Pipelines, um es zum Kunden zu bringen. Doch damit nicht genug. Grüner Wasserstoff ist teuer, vor allem Importe, die erst verflüssigt und dann in Gas zurückverwandelt werden müssen.

Und einmal mehr stellt sich bei Einkäufen aus dem Ausland die Frage: Wie abhängig will sich Deutschland erneut von Staaten machen, die auf demokratische Prinzipien pfeifen.

Etwas mehr Realitätssinn im Wasserstoff-Hurrageschrei täte not. Das zielt zum einen auf die Klimapolitik und die Frage, ob die damit verbundenen Veränderungen so schnell zu schaffen sind, ohne die industrielle Basis Deutschlands aufs Spiel zu setzen.

Das zielt zum anderen aber auch darauf, die wohlklingenden Strategiepapiere mit entsprechenden Weichenstellungen in der Praxis zu begleiten. Für einen Markthochlauf, kritisiert die Industrie, mangelt es an fundamentalen Voraussetzungen.

Stand heute ist das Ganze vor allem ein gigantisches Experiment – mit offenem Ausgang. Ändert sich an den Rahmenbedingungen nichts, wird Wasserstoff das Zieldreieck der Energiepolitik aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit in gleich zwei Kategorieen reißen.