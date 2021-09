Was sich der ZF-Chef von der künftigen Regierung wünscht

Angesichts immer neuer und strengerer Abgasrichtlinien für die Automobilindustrie erwartet Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender des Zulieferers ZF Friedrichshafen (Foto: dpa), von der neuen Bundesregierung „begleitende Industriepolitik“. Nur durch die Förderung umweltfreundlicher Technologien durch den Staat könne man mit China und den USA Schritt halten, sagte er am Montag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auf dem IAA-Stand des Konzerns. In dem Zusammenhang sprach sich Scheider auch dafür aus, „Europa zu stärken“. „Wenn wir gegen China und die USA bestehen wollen, müssen wir in Europa zusammenhalten.“ (mehr/ben)