Was es für Anleger bedeutet, wenn der deutsche Leitindex auf 40 Titel aufgestockt wird

Ein Vermummter seilt sich aus 20 Metern Höhe vom Baum ab. Dort oben hat er sich sein Zuhause eingerichtet – ein Bretterverschlag mit Dach. Auf einem Banner prangt das Wort „Militanz“. Der junge Mann ist noch recht neu im Baumhausdorf, aber auch er will bleiben, um für den Altdorfer Wald zu kämpfen. So wie seine bis zu 50 Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die zu Spitzenzeiten im Baumhausdorf bei Vogt im Landkreis Ravensburg leben. Die ersten zogen Ende Februar in den Wald und harrten bei Schnee und Kälte aus.