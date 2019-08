Was eine Rezession für die Bürger bedeuten würde

Die mobile Geschwindigkeitsmessung Anfang Juli an der B 30 in Gaisbeuren wird aus zweierlei Gründen im Gedächtnis bleiben. Einerseits wären die geblitzten Fahrer beinahe ohne Strafe davongekommen. Andererseits überschritten bei dieser Messung so viele Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit wie bei keiner der vorangegangenen Tempokontrollen. Insgesamt 1235 Fahrer wurden geblitzt.

Im Mai wurden 432 Fahrer geblitzt Zum Vergleich: Bei der jüngsten Messung im Mai diesen Jahres waren es 432 Fahrer, die das Blitzlicht auslösten.