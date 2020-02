Was das Urteil zu Dieselfahrverboten in Reutlingen so besonders macht

Diesel-Fahrer, Bürgermeister, Umweltschützer und Verkehrsexperten schauen genau hin, wenn am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht über Diesel-Fahrverbote in Reutlingen entscheidet.

Viele erhoffen sich von den Richtern vor allem eine Präzisierung des Begriffs „Verhältnismäßigkeit“. Sind flächendeckende Fahrverbote für Diesel unverhältnismäßig, wenn die Stickstoffdioxid-Belastung bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt statt bei den 40 Mikrogramm, die von der EU als Grenzwert festgelegt wurden?

Die wichtigsten Fragen:

Welche Vorgeschichte hat das Urteil?

Im Fall Reutlingen hatte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim im März 2019 entschieden, dass Diesel-Fahrverbote notwendig seien, um in der Stadt schnellstmöglich die Einhaltung des Stickstoffdioxid-Grenzwerts (NO2) zu gewährleisten. Die bloße Aussicht auf eine baldige Einhaltung reiche nicht, um darauf zu verzichten, argumentierte das Gericht. Kritisch sahen die Richter zudem die im Jahr 2019 eingeführte gesetzliche Regelung, wonach Fahrverbote „in der Regel“ nur dort in Betracht kämen, wo mehr als 50 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft gemessen werden. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Die Stadt Reutlingen und das Land Baden-Württemberg haben gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Revision eingelegt — nun entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig als oberste Instanz.

Welche Rolle spielt die Deutsche Umwelthilfe?

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat bundesweit gegen 39 Städte auf die Einhaltung der Grenzwerte geklagt, darunter Reutlingen, Stuttgart, Freiburg, Heilbronn und Esslingen. Die Vertreter der Organisation halten Fahrverbote trotz der stetig sinkenden NO2-Belastung weiterhin für unumgänglich. „Wir haben Überschreitungen“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch. Dass man auf einem guten Weg sei, tauge nicht als Argument. „Der Weg war zu Ende am 1. Januar 2010“, sagte Resch. Seit damals gilt der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In Reutlingen war 2019 ein Jahresmittelwert von 46 Mikrogramm ermittelt worden, am Stuttgarter Neckartor waren es 53.

Text und Fotos: DPA

Um was geht es nun vor Gericht?

In Leipzig geht es nicht so sehr darum, ob der Luftreinhalteplan von Reutlingen wirkt oder nicht. Vielmehr will das Land Baden-Württemberg die Verhältnismäßigkeit von Diesel-Fahrverboten klären lassen. Im vergangenen Jahr war das Bundesimmissionsschutzgesetz geändert worden - demnach sind Fahrverbote „in der Regel“ unverhältnismäßig, wenn die NO2-Belastung im Jahresmittel 50 Mikrogramm statt der vorgesehenen 40 Mikrogramm nicht überschreitet. Damit sollten umfangreiche Fahrverbote so weit wie möglich vermieden werden. Die Mannheimer VGH-Richter sahen das jedoch kritisch. EU-Recht gehe vor, maßgeblich sei also der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm.

Wieso ist das Urteil über Reutlingen hinaus relevant?

Die Entscheidung der Richter dürfte wegen ihres grundsätzlichen Charakters Auswirkungen auf die Debatte vor allem in Stuttgart haben. Im Jahresmittel 2019 waren am Stuttgarter Neckartor 53 Mikrogramm NO2-Belastung gemessen worden – im Vorjahr waren es noch 71 Mikrogramm. Die grün-schwarze Landesregierung will keine flächendeckenden Fahrverbote für Euro-5-Diesel einführen, wie es sie bereits für Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und schlechter gibt. Verbote für Euro-5-Diesel gibt es in Stuttgart nur an besonders belasteten Stellen wie dem Neckartor. Auf Antrag der Umwelthilfe hatte das Verwaltungsgericht deshalb ein Zwangsgeld von 25 000 Euro gegen das Land Baden-Württemberg verhängt.

Wie hat sich die Stickoxid-Belastung entwickelt?

Die Luft in Baden-Württembergs Städten ist im vergangenen Jahr deutlich besser geworden. Laut Verkehrsministerium wurde 2019 nur noch in vier Städten der Grenzwert für die Belastung mit Stickstoffdioxid überschritten: in Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Mannheim. Im Jahr 2018 wurde der Grenzwert noch in 13 Städten im Südwesten gerissen.