Warum Heimwerker und Profis Farbspritzsysteme aus Markdorf kaufen

Eincremen mit Sonnenmilch im Magnetverfahren

Das Markdorfer Unternehmen, das sich stolz „Weltmeister der Oberflächenbeschichtung“ nennt, hat sich mit seiner Innovationsabteilung eines weiteren Problems des gleichmäßigen und sauberen Auftragens von flüssigen Stoffen angenommen: nämlich des Einschmierens des menschlichen Körpers mit Sonnencreme. Die Frage: Wie kann man es schaffen, dass sich Sonnenhungrige an allen notwendigen Stellen vollständig eincremen, ohne sich die Hände klebrig zu machen und die Sonnenmilch möglichst sparsam einzusetzen? „Wir schaffen das durch ein elektrostatisches Verfahren“, erläutert Projektmanager Valentin Langen. Mit einem von Wagner entwickelten Gerät fährt man in einem Abstand von 15 Zentimetern über den entblößten Körper. „Die Sonnenmilchpartikel sind anders aufgeladen als der Mensch und setzen sich so überall auf die freie Haut“, sagt Langen. Für dieses Produkt hat Wagner ein eigenes Unternehmen und die Marke Ioniq gegründet. Nach mehrjähriger Arbeit und siebenstelligen Entwicklungskosten soll die Eincreme-Hilfe in diesem Sommer auf den Markt kommen. (ben)