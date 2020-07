Warum die Verbraucherzentrale vor geschlossenen Fonds warnt

15 Rahmen für Grußschilder nach dem Dächinger Muster hat die Arbeitsgruppe Ortseingangsgestaltung der Ehinger Alb am Montag im Hof von Alfons Kopp in Altsteußlingen angefertigt. An der Herstellung beteiligt waren aus Altsteußlingen Alfons Kopp, Reiner Kopp, Josef Huber, Anna Schenzle, Thomas Baur, und Robert Biesinger, aus Briel Frank Roll und Heinz Mang, aus Frankenhofen Herbert Fundel, Ludwig Aierstock und Ulli Ströbele, aus Granheim Franz Denzel und Christian Rapp, aus Erbstetten Josef Missel und Georg Missel.