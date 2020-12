Innerhalb von zwei Tagen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Ertingen deutlich nach oben geschnellt. Aktuell (Stand 10. Dezember, 12 Uhr) verzeichnet die Gemeinde 27 infizierte Menschen. Im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens steht eine Flüchtlingsunterkunft und ein Geflügelschlachthof. Einige Flüchtlinge wohnen nicht nur in den Unterkünften, sie arbeiten auch in dem Schlachtbetrieb.

Ansteckung in Wohngemeinschaften Die Ansteckungen in Ertingen kämen nicht von irgendwelchen Partys, sagt Simon Gotterbarm, Leiter des ...