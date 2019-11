Warum Baden-Württemberg als Vorreiter beim Thema erneuerbare Energien gilt

In wenigen Tagen ist es soweit: Nachdem es mehrere Jahre lang in Sigmaringen keinen richtigen Weihnachtsmarkt gegeben hatte, findet er am Wochenende wieder statt. Ab Mittwoch läuft der Aufbau der Stände, sagt Andja Pepe von der Fremdenverkehrsabteilung im Sigmaringer Rathaus.

Auch die extra angefertigten Adventstassen, von denen die Stadt 1000 hat anfertigen lassen, jeweils in den Hohenzollern-Farben und mit Schlossmotiv, warten bereits auf ihren warmen Inhalt.