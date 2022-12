Wann der Urlaub nicht verfallen darf

Am Ende des Kalenderjahres ist nur noch wenig Jahr, aber noch viel Urlaub übrig? Früher hieß das oft „Pech gehabt“ für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Doch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) konkretisiert nun die Rechtslage.

Was sieht das Bundesurlaubsgesetz schon jetzt vor?

Im Bundesurlaubsgesetz ist der Urlaubsanspruch klar geregelt, er variiert je nach gearbeiteten Tagen pro Woche. Bei einer Fünftagewoche sind dies mindestens 20 Urlaubstage. Der gesetzlich mindestens vorgeschriebene Urlaub kann durch Arbeits- oder Tarifverträge erweitert werden. Normalerweise verfällt der Urlaubsanspruch am Ende eines Jahres. Laut Gesetz kann der Urlaub in das Folgejahr übertragen werden und bis Ende März genommen werden, wenn betriebliche oder persönliche Gründe wie Krankheit verhinderten, dass der Urlaub genommen werden konnte.

Was verändert sich durch das neue Urteil des Bundesarbeitsgerichts?

Mit der Entscheidung stärkt das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Angestellte können ihren Resturlaub auch noch nach Jahren nehmen. Nach einer vorausgegangenen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) mussten die Richter urteilen, ob die deutsche Rechtslage zur Verjährungsfrist mit der europäischen Rechtslage vereinbar ist, wenn der Arbeitgeber seinen Pflichten nicht nachgekommen ist.

Welche Pflichten haben Arbeitgeber beim Urlaubsanspruch?

Auch dies war teilweise schon gesetzlich geregelt und auch das Bundesarbeitsgericht setzte sich nicht zum ersten Mal mit den Pflichten der Chefs auseinander. So entschieden die Richterinnen und Richter in Erfurt bereits 2019, dass Arbeitgeber auf zu verfallen drohenden Urlaub hinweisen und Arbeitnehmer nachweislich auffordern müssen, diesen zu nehmen. Vorausgegangen war dem ebenfalls eine EuGH-Entscheidung. Aber offen blieb damals, ob der Anspruch verjähren kann.

Richtig überraschend sei das Urteil am Dienstag nicht gewesen, das BAG folge damit einer Linie, die der EuGH schon länger fahre, sagt Lena Rudkowski, Professorin an der Universität Gießen. „Die Pflichten für den Arbeitgeber bleiben gleich, er hat eine Hinweispflicht gegenüber den Arbeitnehmern und muss diese in die Lage versetzen, ihren Urlaub nehmen zu können“, erklärte die Arbeitsrechtsexpertin. Neu ist, dass der Anspruch nicht verjähren kann, wenn der Arbeitgeber nicht auf den drohenden Verfall hingewiesen hat.

Welche Pflichten haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?

Während Arbeitgeber gesetzliche Pflichten beim Thema Urlaub haben, müssten Angestellte „nur“ ihren Urlaubsantrag stellen. Ausnahmen für bestimmte Berufsfelder gebe es nicht, sagt die Arbeitsrechtlerin. Zumindest, was den gesetzlichen Urlaubsanspruch anbelange. „Abweichungen beim tariflichen Mehrurlaub können Sie als Tarifparteien frei regeln“, erklärt Lena Rudkowski. Dazu zähle auch, festzulegen, wann Resturlaub verfällt. Ebenso kann das im Arbeitsvertrag für etwaigen Mehrurlaub geregelt werden.

Eine Besonderheit gibt es bei Lehrpersonal an Hochschulen: Urlaub gilt bei Professorinnen und Professoren zum Beispiel mit den Semesterferien als abgegolten, so die Leiterin der Professur für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Universität Gießen.

Kann ich jahrelang Urlaub aufsparen und am Stück nehmen?

„Jein. Als Arbeitnehmer haben Sie natürlich immer das Risiko, dass der Arbeitgeber auf Ihren Urlaubsanspruch hinweist. Dann verfällt der Anspruch. Wenn er aber nicht darauf hinweist, können Sie theoretisch jahrelang ansammeln und den Urlaub dann geltend machen“, sagt Lena Rudkowski.

Wie sieht es bei Jobwechseln aus?

„Bei Jobwechseln haben Arbeitnehmer den Urlaubsabgeltungsanspruch“, erklärt Rudkowski. Das heißt, der noch offene Resturlaub muss ausgezahlt werden – wenn er vor dem Wechsel nicht mehr gewährt wird. „Das kann für Arbeitgeber sehr teuer werden – vor allem, wenn Sie nach den neuen Regelungen Urlaub angespart haben und nicht auf Ihren Anspruch hingewiesen wurden“, betont sie.

Was ist noch nicht geregelt?

Offen bleibe aber auch nach dem Urteil des BAG, wie der Arbeitgeber auf den zu verfallen drohenden Urlaub hinweisen muss: „Das ist weiter eine Baustelle. Muss der Arbeitgeber darauf schriftlich hinweisen? Und was heißt ‚rechtzeitiges Hinweisen‘?“, zählt Rudkowski die unklaren Punkte auf. Dazu werde es weitere Verfahren vor Arbeitsgerichten geben, ist sie sich sicher.

Die IHK München spricht bereits Empfehlungen für Unternehmen und Betriebe aus. „Spätestens zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erfolgt eine Mitteilung an die Arbeitnehmer, dass nicht beantragte Urlaubstage am Jahresende oder gegebenenfalls am Ende der Übertragungsfrist im Folgejahr endgültig verfallen und eine Auszahlung nicht mehr möglich ist. Zudem sollte die Mitteilung die Anzahl der noch nicht beantragten Urlaubstage enthalten“, so der Ratschlag der Industrie- und Handelskammer an die Unternehmen.