Wärmehallen und kälteres Freibad: Städte im Südwesten bereiten sich auf Gasnot vor

Im kommenden Winter die Heizung lieber runterschalten und stattdessen einen dicken Pulli und dicke Socken anziehen: Das, worüber schon seit einigen Monaten spekuliert wird, könnte zur Realität werden. Weil Russland schon seit einiger Zeit die Gaslieferungen nach Deutschland gedrosselt hat, hat die Bundesregierung die Alarmstufe ausgerufen. Nun kommt noch hinzu, dass die am Montag für Wartungsarbeiten abgeschaltete Gaspipeline Nord Stream 1 von Russland möglicherweise nicht wieder in Betrieb genommen werden könnte. Ein solcher Fall werde Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, „die wir lange so nicht hatten“, sagt Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Er sieht einen harten Winter auf die Deutschen zukommen – einen, auf den man sich schon jetzt vorbereiten muss.

Dementsprechend haben die Städte in Baden-Württemberg bereits mit der Planung begonnen. Die Stadt Tuttlingen etwa hat einen Krisenstab eingerichtet. „Wir müssen mit einer Situation rechnen, die niemand von uns je erlebt hat“, sagt Oberbürgermeister Michael Beck (CDU) laut einer Mitteilung, die die Stadt am vergangenen Freitag verschickt hat. Der Krisenstab kümmert sich in Tuttlingen um Fragen, wie die Stadt mit sofortiger Wirkung ihren eigenen Verbrauch spürbar senken kann, welche städtischen Einrichtungen im Fall einer Abschaltung vom Netz genommen würden, oder welche Folgen eine Abschaltung für die Wirtschaft hätte.

Temperatur im Freibad runterfahren

Als erste Maßnahme hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tuttlingen bereits in der vergangenen Woche beschlossen, die Temperatur im Freibad herunterzufahren. Normalerweise wird das Freibad mit einem Mix aus Sonnenwärme und Gas beheizt. Auf letzteres wird nun schrittweise verzichtet, sodass die Wassertemperatur stärker von Tageszeit und Wetter abhängig sein wird.

Auch an den schlimmsten Fall, dass die Menschen in Tuttlingen im Winter in ausgekühlten Wohnungen sitzen könnten, denkt die Stadt bereits. Zwar garantiere der Bund Privathaushalten weiter die Versorgung mit Gas – die Frage sei nur, ob es jeder auch bezahlen könne. Laut der Mitteilung prüfe man bereits jetzt, welche Gebäude im Ernstfall als Wärmehallen genutzt werden können.

Die Städte arbeiten bei der Einleitung solcher Maßnamen eng mit den Landkreisen zusammen, die in der Regel für den Katastrophenschutz zuständig sind. Der Bodenseekreis, und die Landkreise Sigmaringem, Biberach und Tuttlingen teilen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, die derzeitige Gasversorgungslage genau zu beobachten und nötige Maßnahmen in Absprache mit den Städten einzuleiten. „Für absolute Härtefälle sind Wärmehallen an zentralen Stellen anzubieten“, teilt die Stabsstelle des Landrats des Landkreises Ravensburg mit. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt würden Feldbetten, Decken, Hygieneartikel bis hin zur Babynahrung in den Katastrophenschutzlagern des Landkreises vorgehalten.

Ausrüstung immer vorrätig

Dass solche Ausrüstung vorrätig ist, gehöre für die Katastrophenschutzbehörden aber sowieso zum gesetzlichen Aufgabenprofil, sagt Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Baden-Württemberg. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um einen Stromausfall, ein Hochwasser, einen Brand oder eben um eine Gasmangellage handelt.

Wärmehallen seien am Freitag auch im Interministeriellen Verwaltungsstab der Landesregierung ein Thema gewesen, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums der Nachrichtenagentur dpa mit. „Es ist so, dass wir uns auf alle erdenklichen Szenarien vorbereiten müssen. Dazu gehören auch die Wärmehallen, die dann gebraucht werden würden, falls auch bei den geschützten Kunden, also bei den Haushalten, das Gas abgeschaltet werden müsste. Wir alle hoffen, dass es zu diesem äußersten Notfall nicht kommen wird.“

Bürger per App über Einsparpotenziale informieren

Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags, sieht solche Wärmehallen zurzeit nicht als den vorrangigsten Baustein, um sich auf die Gasknappheit vorzubereiten. Viel wichtiger sei es, zunächst einmal zusammenzutragen, welche Kommune in Baden-Württemberg inwiefern von Gas abhängig sei, welche Schule, welches Krankenhaus, welches Altenheim am Gas hänge. „Da muss man jede Kommune differenziert betrachten.“ Sie mahnte, dass das Land die Einsparmöglichkeiten in den Kommunen eng in seine Planungen einbeziehen müsse. „Wir wollen frühzeitig eingebunden werden in eine gemeinsame Strategie“, sagte Heute-Bluhm.

Zudem forderte der Städtetag, dass die Bürger bereits jetzt – „bevor es in einen möglichen harten Winter geht“ – informiert werden müssten, wo sie selbst Gas einsparen können. Jeder müsse in die Lage versetzt werden, selbstständig tätig zu werden. Der Städtetag schlug eine App vor, in die der jeweilige Versorger Gasverbrauchsdaten und damit auch Einsparpotenziale für den Kunden einspeisen könnte. Heute -Bluhm stellte klar, dass jedes eingesparte Grad einen Unterschied mache.