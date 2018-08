Wachstumsmarkt Gaming: So wichtig ist die Daddelbranche

Die neunjährige Johanna taucht am Montagnachmittag gemütlich mit ihren beiden Freundinnen Nastassja und Amelie im Bodensee, als sie plötzlich unter einem Stein etwas grün schimmern sieht. Sie schaut genauer hin – und traut ihren Augen kaum: Es ist eine Pistole. Aus Plastik, wie sich am nächsten Tag herausstellt. Die Polizei warnt davor, waffenähnliche Gegenstände aus dem Wasser zu holen. Denn der Bodensee wimmelt nur so vor ihnen – und das kann gefährlich werden.