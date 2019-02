VW-Chef Diess will „CO2-Steuer“ für Mitarbeiter einführen

In einer bewegenden Trauerfeier haben am Freitag Familie, Verwandte, Freunde, Sportkameraden und Kollegen Abschied vom Ruder-Olympiasieger Maximilian Reinelt genommen.

Der 30-Jährige war am Samstag beim Ski-Langlauf im Schweizer St. Moritz gestorben. Der gebürtige Ulmer wurde mit dem Deutschland-Achter 2012 in London Olympiasieger und holte 2016 in Rio de Janeiro Silber. Er wurde zweimal Welt- und fünfmal Europameister. Der Mediziner beendete seine Karriere nach den Spielen in Brasilien und war seit 2018 als Assistenzarzt am ...